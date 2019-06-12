Идеальная совместимость: знаки Зодиака, которые созданы друг для друга

Из них складывается дружная семья или получаются лучшие друзья.

Весы и Стрелец

Еще один союз Воздуха и Огня. Весы и Стрельцы - это люди, которые больше всего в мире ценят свободу. Они способны понять друг друга так, как никто другой. Весы хорошо сочетаются со многими знаками, но только Стрельцы делают их по-настоящему счастливыми чаще всего. С другой стороны,

только Весы могут понять Стрельцов, которые постоянно находятся в поисках чего-то нового. Этим людям никогда не будет скучно друг с другом.

Дополнительный плюс, если их работа или увлечения пересекаются. Чем больше общего между Весами и Стрельцами, тем крепче их любовь. С самого начала им кажется, что они созданы друг для друга, что является чистой правдой.

Козерог и Рак

И Козерог, и Рак хотят знать свою вторую половинку "от" и "до". Этим они очень похожи, и именно поэтому между ними не разгорается сильного огня сразу: они медленно открывают свою душу тем, кто им нравится, показывая себя с различных сторон и раскрывая свои секреты.

Оба этих знака никогда не торопятся, особенно если дело касается любви. Они совместимы почти по всем параметрам.

Они не любят динамику и стремятся к жизни в спокойном темпе, требуя от второй половинки лишь честности и преданности.

Разлучить этих людей почти невозможно.

Телец и Рыбы

Телец - знак Земли, но эти люди обладают очень непростым и непокорным характером, не свойственным их стихии. Рыбы способны понять их, а Тельцы могут исправиться ради добродушных и ярких людей, коими Рыбы и являются.

Среди самых существенных плюсов такого союза можно выделить огромный творческий потенциал. Представители обоих знаков Зодиака очень развиты интеллектуально.

Эксперты dailyhoro.ru отмечают, что это помогает им быстро находить решения самых трудных и неприятных проблем.

Из Тельцов и Рыб получается прекрасный тандем, поэтому им можно заниматься общим делом, совместным бизнесом, но придется смириться с тем, что Телец в этом случае должен стать неоспоримым лидером, так как его характер более устойчив к проблемам.

Скорпион и Близнецы

Скорпионы отличаются горячим нравом. В этом они очень похожи на представителей стихии Огня. Вместе с тем они довольно ранимы и очень сильно привязываются к любимому человеку. Они отдают себя отношениям без остатка, что Близнецы непременно оценят.

Со Скорпионами Близнецы чувствуют себя нужными, поэтому не обманывают и не изменяют.

Эти люди обожают друг друга. Небольшие проблемы могут быть только в самом начале отношений, в конфетно-букетный период.

Это связано с тем, что Скорпионы могут быть навязчивыми, а Близнецы любят свободу. Во всем остальном такие отношения просто идеальны.