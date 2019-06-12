Некоторые самоуправления могут попросить помощь в ликвидации последствий грозы

Как заявила исполнительный директор Тукумского краевого самоуправления Даце Лебеда, в крае ликвидация последствий грозы потребует месяцы. В парках множество сломанных деревьев, сорвана крыша многоквартирного дома, повреждена черепичная крыша башни Тукумского музея, местами в волостях размыты дороги.

В Кандавском крае разрушения меньше, сказала председатель думы Инга Приеде. В городе было нарушено электроснабжение, в Маткульской волости пострадали дороги и лес, повреждены автомашины, выбиты окна в домах.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, с 19.30 вторника и до утра среды поступило 23 вызова, связанных с последствиями грозы в Земгале. 15 вызовов поступило в Тукумском крае.

Напомним, в связи с вызванными грозой разрушениями Пожарно-спасательная служба за прошедшие сутки получила более 50 вызовов, в том числе были потушены пожары, которые, скорее всего, вызвали удары молнии.

Больше всего вызовов было связано со сломанными деревьями, которые упали на проезжую часть, однако были и вызовы по поводу того, что деревья упали на крыши жилых домов и автомобили.

Больше всего вызовов - 19 - было получено в Тукумсе и Тукумском крае.

Ночью в Яунпиебалгском крае дерево упало на жилой вагончик, зажав в нем людей - до прибытия ГПСС из трейлера собственными силами сумел выбраться один человек, второго с помощью гидравлических инструментов и подушки высокого давления освободили спасатели. Обоих пострадавших передали Службе неотложной медицинской помощи.