Ср, 12.06.2019
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В Елгаве водитель сбил подростка-велосипедиста и скрылся

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Во вторник в Елгаве на пешеходном переходе был сбит велосипедист, а водитель скрылся с места происшествия, сообщает агентство LETA.

ДТП произошло в 15:40 на улице Пилссалас, когда пока что неустановленный автомобиль на пешеходном переходе сбил велосипедиста 2005 года рождения и покинул место происшествия.

Полиция призывает отозваться свидетелей происшествия, а также самого водителя. С полицией можно связаться по номерам телефона 63004200, 63004202, 63004273 или 110. Также можно обратиться в елгавский участок полиции на ул. Петера, 5.

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