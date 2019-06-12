В Елгаве водитель сбил подростка-велосипедиста и скрылся

ДТП произошло в 15:40 на улице Пилссалас, когда пока что неустановленный автомобиль на пешеходном переходе сбил велосипедиста 2005 года рождения и покинул место происшествия.

Полиция призывает отозваться свидетелей происшествия, а также самого водителя. С полицией можно связаться по номерам телефона 63004200, 63004202, 63004273 или 110. Также можно обратиться в елгавский участок полиции на ул. Петера, 5.