В Лиепае мужчина поверил смске и лишился десяти тысяч евро

Во вторник Госполиция получила информацию от жителя Лиепаи о том, что с его банковского счета без его ведома сняли 9 900 евро. Оказалось, что он получил смс-сообщение якобы от своего банка с просьбой выслать банковские данные и коды, что он и сделал.
Как выяснил портал TVNET в полиции, через какое-то время, проверив банковский счет, он констатировал, что пропали деньги - 9 900 евро. На счастье, связавшись с банком, он выяснил, что перевод еще не совершен до конца, поэтому деньги он смог вернуть.
Полиция призывает жителей не доверять другим людям свои персональные данные, не отдавать удостоверения личности и их копии, не говорить свой пароль от интернет-банка и коды доступа, а также не пересылать такие данные по электронной почте.
Чаще всего такие случаи происходят в результате излишней доверчивости и невнимательности людей.