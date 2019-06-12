В Лиепае мужчина поверил смске и лишился десяти тысяч евро

Во вторник Госполиция получила информацию от жителя Лиепаи о том, что с его банковского счета без его ведома сняли 9 900 евро. Оказалось, что он получил смс-сообщение якобы от своего банка с просьбой выслать банковские данные и коды, что он и сделал.