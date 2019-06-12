Ср, 12.06.2019
Арест Ивана Голунова - плевок в лицо всех журналистов России. Я не желаю, чтобы мне плевали в лицо. Владимир Познер

В центре Москвы задержаны два журналиста "Медузы", главред MBH Media и Навальный

3

ФОТО: EPA/Scanpix

В центре Москвы в среду на проходящем в поддержку журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова шествии задержаны два журналиста "Медузы", сообщил с места событий корреспондент портала. Всего же задержано порядка 140 человек.

Полиция задержала несколько участников акции. Большая часть задержанных - мужчины.

Как информирует корреспондент, задержанные журналисты "Медузы" - Илья Жегулев и Андрей Перцев.

В свою очередь издание MBH Media сообщает, что во время акции была задержана главный редактор Вероника Куцилло.

В свою очередь телеканал "Дождь" сообщил, что во время акции был задержан и лидер оппозиции России Алексей Навальный. 

Среди задержанных - корреспондент журнала "Коммерсант".

Дума Москвы отказалась согласовывать шествие, о котором было объявлено до освобождения Ивана Голунова из-под домашнего ареста.

Голунов был освобожден во вторник.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ