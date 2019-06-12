В центре Москвы задержаны два журналиста "Медузы", главред MBH Media и Навальный

В центре Москвы в среду на проходящем в поддержку журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова шествии задержаны два журналиста "Медузы", сообщил с места событий корреспондент портала. Всего же задержано порядка 140 человек.
Полиция задержала несколько участников акции. Большая часть задержанных - мужчины.
Как информирует корреспондент, задержанные журналисты "Медузы" - Илья Жегулев и Андрей Перцев.
В свою очередь издание MBH Media сообщает, что во время акции была задержана главный редактор Вероника Куцилло.
В свою очередь телеканал "Дождь" сообщил, что во время акции был задержан и лидер оппозиции России Алексей Навальный.
Навального задержали— Телеканал Дождь (@tvrain) 12 июня 2019 г.
Фото: Артем Миндрин / Дождь pic.twitter.com/T4J6zp1Kl9
Среди задержанных - корреспондент журнала "Коммерсант".
Дума Москвы отказалась согласовывать шествие, о котором было объявлено до освобождения Ивана Голунова из-под домашнего ареста.
Голунов был освобожден во вторник.