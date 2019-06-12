Cigarettes After Sex покорили рижан "мурлыканьем" под музыку

Галерея: Особая атмосфера на концерте Cigarettes After Sex

Песни группы завораживают своей меланхоличностью и мягкостью, они расслабляют и настраивают на уют и покой.

Каждую композицию зрители встречали взрывом оваций, хоть солист и редко обращался к публике напрямую. Казалось, своими словами он боялся нарушить ту уникальную и необычную атмосферу тепла, что просто растекалась по залу.

Музыка приятно обволакивала и уносила далеко от обыденных дел в мир снов и фантазий.

Темб и манера исполнения вокалиста были столь трепетными и трогательными, что казалось он стоит где-то рядом и шепчет слова на ухо.

Группа "промурлыкала" песню за песней, а в завершении исполнила свой главный хит - Apocalypse. Он понравился зрителям больше всего.

На бис группа вышла с совершенно новым синглом - не стоит сомневаться, что и он пополнит копилку любимых треков.

Концерт пролетел на удивление быстро и оказался совершенно захватывающим, переносящим в мир романтической лирики и кинематографа.

Все закончилось лаконично: солист попрощался с Ригой, зрителями, но пообещал непременно вернуться.