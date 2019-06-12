Ср, 12.06.2019
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Cigarettes After Sex покорили рижан "мурлыканьем" под музыку

ФОТО: Дарья Донцова / Русский TVNET

В понедельник, 11 июня, в рижском концертном зале Palladium состоялся концерт американской группы Cigarettes After Sex. Небольшой зал под завязку заполнился публикой: зрители плавно раскачивались в такт убаюкивающим мелодиям.

Галерея: Особая атмосфера на концерте Cigarettes After Sex

Песни группы завораживают своей меланхоличностью и мягкостью, они расслабляют и настраивают на уют и покой.

Каждую композицию зрители встречали взрывом оваций, хоть солист и редко обращался к публике напрямую. Казалось, своими словами он боялся нарушить ту уникальную и необычную атмосферу тепла, что просто растекалась по залу.

Музыка приятно обволакивала и уносила далеко от обыденных дел в мир снов и фантазий.

Темб и манера исполнения вокалиста были столь трепетными и трогательными, что казалось он стоит где-то рядом и шепчет слова на ухо. 

Группа "промурлыкала" песню за песней, а в завершении исполнила свой главный хит - Apocalypse. Он понравился зрителям больше всего.

На бис группа вышла с совершенно новым синглом - не стоит сомневаться, что и он пополнит копилку любимых треков.

Концерт пролетел на удивление быстро и оказался совершенно захватывающим, переносящим в мир романтической лирики и кинематографа. 

Все закончилось лаконично: солист попрощался с Ригой, зрителями, но пообещал непременно вернуться.

Галерея: Концерт Cigarettes After Sex в Риге

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