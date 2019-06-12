Rimi планирует открыть свой интернет-магазин

"Во всех трех балтийских странах мы начнем электронную торговлю до 2020 года, в одной из стран, скорее всего, запустим интернет-магазин еще в конце этого года (...) Опыт нашей компании в Швеции свидетельствует, что это очень ожидаемая услуга, особенно актуальная для семей и людей, которым трудно найти время для похода в магазин", - сказал Г. Фернстром в интервью литовской деловой газете Verslo zinios.