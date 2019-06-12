Rimi планирует открыть свой интернет-магазин

Торговая сеть Rimi планирует открыть интернет-магазины в балтийских странах до 2020 года, сообщил директор по маркетингу и развитию бизнеса Rimi Baltic Густав Фернстром.
"Во всех трех балтийских странах мы начнем электронную торговлю до 2020 года, в одной из стран, скорее всего, запустим интернет-магазин еще в конце этого года (...) Опыт нашей компании в Швеции свидетельствует, что это очень ожидаемая услуга, особенно актуальная для семей и людей, которым трудно найти время для похода в магазин", - сказал Г. Фернстром в интервью литовской деловой газете Verslo zinios.
В ответ на вопрос о прибыльности электронной торговли на мелких рынках, например, в Литве, он сказал, что верит в такую возможность: "Я искренне в это верю. Мы это делаем, у нас есть честолюбивая цель развивать прибыльный бизнес".
В мае агентство BNS сообщило, что в прошлом году, второй год подряд, Rimi Lietuva работала убыточно - по данным аудита, ее чистые убытки достигали 2,995 млн евро и были на 6,4% больше, чем в 2017 году, когда они составили 2,814 млн евро, говорится в отчете компании о деятельности в 2018 году, предоставленном Реестровому центру.
Руководитель Rimi Lietuva Гедрюс Бандзявичюс сказал BNS, что ухудшение показателя чистой прибыли обусловлено интенсивной подготовкой к будущему расширению, именно к электронной торговле, а также ростом затрат на зарплаты.
100% акций Rimi Lietuva принадлежат Rimi Baltic, контролируемой шведской компании ICA Gruppen.
Сейчас в Литве и Латвии действуют интернет-магазины Barbora (принадлежит Maxima grupe).