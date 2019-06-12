Ср, 12.06.2019
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ДТП в Резекненском крае: погибли два молодых человека

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня утром в ДТП в Веремской волости Резекненского края погибли два молодых человека, сообщила агентству LETA представитель Латгальского регионального управления Госполиции Ксения Белова.

Около 7.00 в полицию поступила информация о том, что в Веремской волости в дерево врезался автомобиль Volkswagen. По имеющейся в распоряжении полиции информации, водитель машины, ехавшей по сельской дороге, не справился с управлением, машина съехала с дороги, врезалась в дерево и загорелась.

Водитель машины и один из пассажиров - совершеннолетние юноши - погибли на месте происшествия, еще два пассажира с травмами доставлены в больницу.

Начат уголовный процесс, обстоятельства случившегося выясняются.

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