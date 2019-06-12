ДТП в Резекненском крае: погибли два молодых человека

Около 7.00 в полицию поступила информация о том, что в Веремской волости в дерево врезался автомобиль Volkswagen. По имеющейся в распоряжении полиции информации, водитель машины, ехавшей по сельской дороге, не справился с управлением, машина съехала с дороги, врезалась в дерево и загорелась.