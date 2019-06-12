"Авангард" ищет нападающего из НХЛ. На примете двое латвийских игроков

По данным источника, в данный момент ведётся работа в подписании центрального нападающего из-за океана. Помимо Блюгера и Гиргенсонса перечисляется также Джейсон Спецца, который провёл в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ) более 1000 матчей.

"Спорт-Экспресс" сообщает, что учитывая связи и влияние тренера омичей Боба Хартли, подписание игрока высокого уровня не должно стать проблемой. Хартли знаком с Блюгером и Гиргенсонсом не понаслышке, так как оба хоккеиста выступают в сборной Латвии под руководством 58-летнего специалиста.

Правда, сам Блюгер после чемпионата мира по хоккею в разговоре с TVNET подчеркнул, что его цель - это игра в регулярном чемпионате НХЛ.