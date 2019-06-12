Минблаг приостановил деятельность центра поддержки семьи Saulstari

С августа услуги в этом учреждении детской опеки оказываться больше не будут.

На упреки в том, что Минблаг не знал о ситуации в этом учреждении, Муйжниеце ответила, что в данном случае необходимо больше заинтересованности со стороны самоуправления. Минблаг в связи с выявленными нарушениями обратился с самоуправление Салаского края, но получил формальный ответ.

Бюро омбудсмена обратилось в Минблаг с просьбой провести углубленную проверку услуг, оказываемых детям в центре поддержки семьи Saulstari.

В середине марта представители Бюро омбудсмена проверили этот центр и выяснили, что в нем давно не хватает специалистов, в том числе психолога и социального работника, из-за чего детям не оказывают необходимые услуги.

Бюро омбудсмена еще в 2015 году подготовило для Генпрокуратуры материал о нарушениях в детдоме "Ликуми", позднее переименованном в Saulstari. Там были вскрыты случаи психоэмоционального и физического насилия над детьми со стороны работников.

Сейчас рассматривается уголовное дело, по которому обвинение предъявлено бывшему руководителю детдома "Ликуми" Юрису Бокису. Расследовавшая дело Госполиция сообщила, что инкриминируемые Бокису преступления были совершены в 2009-2015 гг., потерпевшими по делу признаны 10 детей.