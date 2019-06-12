Ограблен и избит гитарист группы Trubetskoy: музыкант впал в кому

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, экс-участник популярного коллектива "Ляпис Трубецкой" Руслан "Пан" Владыко впал в кому. Несчастье произошло 6 июня после того, как музыканта ограбили и избили в Минске. Об этом сообщили сами музыканты на своей странице в Facebook.
Коллеги сообщают, что музыкант получил черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации:
"Дорогие друзья и поклонники группы Trubetskoy. Тяжело об этом сообщать, но молчать дальше нет смысла.
6 июня наш друг и коллега Руслан "Пан" Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Руслан получил тяжёлую черепно-мозговую травму и в настоящее время лежит в реанимации, в коме".
Артисты подчеркнули, что ситуация очень серьезная. Они также попросили пожелать Руслану скорейшего выздоровления.