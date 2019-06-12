Ср, 12.06.2019
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Ограблен и избит гитарист группы Trubetskoy: музыкант впал в кому

ФОТО: https://www.facebook.com/trubetskoy2014/?tn-str=k*F

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, экс-участник популярного коллектива "Ляпис Трубецкой" Руслан "Пан" Владыко впал в кому. Несчастье произошло 6 июня после того, как музыканта ограбили и избили в Минске. Об этом сообщили сами музыканты на своей странице в Facebook.

Коллеги сообщают, что музыкант получил черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации:

"Дорогие друзья и поклонники группы Trubetskoy. Тяжело об этом сообщать, но молчать дальше нет смысла.

6 июня наш друг и коллега Руслан "Пан" Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Руслан получил тяжёлую черепно-мозговую травму и в настоящее время лежит в реанимации, в коме".

Артисты подчеркнули, что ситуация очень серьезная. Они также попросили пожелать Руслану скорейшего выздоровления.

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