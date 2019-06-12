Ограблен и избит гитарист группы Trubetskoy: музыкант впал в кому

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, экс-участник популярного коллектива "Ляпис Трубецкой" Руслан "Пан" Владыко впал в кому. Несчастье произошло 6 июня после того, как музыканта ограбили и избили в Минске. Об этом сообщили сами музыканты на своей странице в Facebook.