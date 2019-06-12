СГД: за год в Латвии изъято более 183 млн контрабандных сигарет

Правоохранительные органы в прошлом году изъяли из нелегального оборота 183,35 млн сигарет, в среду на Национальном форуме, посвященном проблематике контрабанды, рассказал представитель налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) Гунтис Берзиньш.
Кроме того, в прошлом году из нелегального оборота было изъято 31,95 тонн табака и 11,8 тонн табака для кальянов.
Внутри страны из нелегального оборота было изъято 46,7 млн тонн сигарет, а на границе и в приграничной зоне - 137 млн сигарет.
По словам Берзиньша, в течение прошлого года Госполиция прекратила работу шести нелегальных производств, изготавливавших сигареты. Два из них находились в Риге и по одному в Елгаве, Резекне, Огрском и Лиелвардском краях.
Информация в распоряжении Госполиции свидетельствует о том, что удельный вес поддельных сигарет внутри страны растет, в 2018 году он достиг 70% от общего количества изъятых внутри страны сигарет.
В Латгале по сравнению с прошлым годом количество изъятых сигарет без акцизных марок выросло на 50%.
В 2018 году незаконно использовались или предлагались к незаконному использованию сигареты 32 различных марок (в 2017 году - 36 марок).