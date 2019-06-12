СГД: за год в Латвии изъято более 183 млн контрабандных сигарет

Кроме того, в прошлом году из нелегального оборота было изъято 31,95 тонн табака и 11,8 тонн табака для кальянов.

Внутри страны из нелегального оборота было изъято 46,7 млн тонн сигарет, а на границе и в приграничной зоне - 137 млн сигарет.

По словам Берзиньша, в течение прошлого года Госполиция прекратила работу шести нелегальных производств, изготавливавших сигареты. Два из них находились в Риге и по одному в Елгаве, Резекне, Огрском и Лиелвардском краях.

Информация в распоряжении Госполиции свидетельствует о том, что удельный вес поддельных сигарет внутри страны растет, в 2018 году он достиг 70% от общего количества изъятых внутри страны сигарет.

В Латгале по сравнению с прошлым годом количество изъятых сигарет без акцизных марок выросло на 50%.