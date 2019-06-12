Чем перекусить, пока готовится мясо?

Специалист по питанию и повар Евгения Янсоне предлагает рецепты здоровых закусок, которые помогут умерить аппетит и избежать лишних калорий. Данные закуски следует взять на заметку особенно в преддверии Лиго, когда желание чем-нибудь перекусить не пропадает в течение всей ночи.

Овощные палочки с соусом из греческого йогурта и горгондзолы

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Ингредиенты: любые овощи (морковь, помидоры черри, цукини, цветная капуста, огурцы, брокколи, паприка, редис или другие), 300 г греческого йогурта, большой пучок укропа, большой пучок петрушки, 1 ч. л. чесночного порошка, перец по вкусу, 50 г горгондзолы (или другого голубого сыра).

Приготовление:

1. Мелко нарезанную зелень смешать с йогуртом, сыром, чесночным порошком и перцем.

2. Овощи нарезать соломкой, цветную капусту и брокколи разделить на маленькие части, помидоры черри оставить целыми.

3. Разложить все овощи на тарелке и подавать вместе с соусом.

Фруктовый салат с маковым соусом

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Ингредиенты: свежие фрукты и ягоды (клубника, черника, ежевика, вишня, манго, абрикос, киви или любые другие), свежий сок 2 апельсинов, вежий сок 1 лайма, 1 ст. л. мака, 1 ст. л. меда, свежая мята.

Приготовление:

1. Нарезать абрикос, киви, манго и другие фрукты, выбрать косточки из вишни, добавить ягоды (самые большие можно разрезать на 2-4 части).

2. Апельсиновый сок смешать с соком лайма, медом и маком.

3. Мелко нарезать мяту, смешать все ингредиенты и подавать!