Полиция разыскивает женщину в связи с нападением в Старой Риге
Центральное управление Рижской муниципальной полиции (RPP) начало административное дело производство в связи со случаем, произошедшим в этом году 5 апреля в Старой Риге, на улице Калькю. Об этом сообщается на странице RPP в Facebook.
На видеоролике видно, как женщина, стоя около некого заведения на улице Калькю, внезапно напала на другую девушку, схватив ее за волосы.
Полиция просит каждого, кто узнал запечатленную на видео женщину обратиться в RPP по телефонам 110 или 67181204.