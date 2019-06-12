Чехарда тренеров продолжается: Кубарев сменил Пахаря в "Елгаве"

Главным тренером футбольного клуба "Елгава" стал белорусский специалист Олег Кубарев, который сменил на этом посту бывшего тренера сборной Латвии Марьяна Пахаря.
Пахарь сам принял решение покинуть должность. Такой шаг латвийский специалист решил сделать после поражения "Елгавы" в чемпионате от "Метты" 31 мая, но руководство команды договорилось с Пахарем, что он ещё какое-то время побудет у руля "Елгавы" пока не будет найдена замена.
"Елгава" под руководством Марьяна Пахаря 8 июня провела товарищеский матч в Борисове, где обыграла действующего чемпиона Беларуси БАТЭ со счётом 2:0. Сегодня стало известно, что клуб нашёл замену Пахарю, который покинет "Елгаву" вместе со своим помощником Андреем Калининым.
Елгавчане под руководством Пахаря провели 32 матча в "Вирслиге", в которых одержали 7 побед, потерпели 20 поражений и 5 раз сыграли вничью.
Новым главным тренером команды стал 53-летний Олег Кубарев. Это не первое место работы тренера в Латвии. В 2016 году он вместе с юрмальским "Спартаком" сенсационно стал чемпионом Латвии. Этот сезон белорус начал в "Риге", но уже четыре матча спустя пути Кубарева и столичной команды разошлись.