Чехарда тренеров продолжается: Кубарев сменил Пахаря в "Елгаве"

Пахарь сам принял решение покинуть должность. Такой шаг латвийский специалист решил сделать после поражения "Елгавы" в чемпионате от "Метты" 31 мая, но руководство команды договорилось с Пахарем, что он ещё какое-то время побудет у руля "Елгавы" пока не будет найдена замена.

"Елгава" под руководством Марьяна Пахаря 8 июня провела товарищеский матч в Борисове, где обыграла действующего чемпиона Беларуси БАТЭ со счётом 2:0. Сегодня стало известно, что клуб нашёл замену Пахарю, который покинет "Елгаву" вместе со своим помощником Андреем Калининым.

Елгавчане под руководством Пахаря провели 32 матча в "Вирслиге", в которых одержали 7 побед, потерпели 20 поражений и 5 раз сыграли вничью.