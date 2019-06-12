Исследование: пятая часть выкуриваемых латвийцами сигарет - контрабанда

В исследовании говорится, что еще в 2014 году удельный вес контрабандных сигарет на латвийском рынке составлял 29,8%, но в последние годы он постепенно снижается. Общее потребление сигарет в Латвии в прошлом году равнялось 2,3 млрд сигарет, 450 млн из которых были нелегальными.

Латвия уступила лидерские позиции по объему контрабандных сигарет на рынке Греции, где объем контрабандных сигарет составляет 23,6%, и Ирландии - 20,6%.

В свою очередь в Литве и Эстонии контрабандные сигареты составляют соответственно 17% и 9,5% от общего объема рынка.

В Латвии 69% контрабанды и поддельных сигарет приходится на так называемую белую контрабанду - сигареты, которые были легально произведены в других странах, главным образом в Белоруссии, но нелегально ввезены в Латвию.

Большая часть контрабандных сигарет в Латвию попадает из Белоруссии - в 2018 году 66% контрабандных сигарет были с акцизными марками этой страны. Этот факт объясняется заметной разницей цен - в Латвии в прошлом году средняя цена пачки сигарет составляла 3,2 евро, а в Белоруссии - только 59 евроцентов.

В свою очередь 6,5% контрабандных сигарет были привезены в Латвию из Украины, 5,5% - из России, а 7,5% проданных на нелегальном рынке сигарет были поддельными.

Главными странами, куда сигареты попадали из Латвии, стали Эстония (30 млн сигарет), Финляндия (17 млн), Швеция (11 млн) и Великобритания (8 млн).