Латвийские гандболисты впервые в истории вышли на чемпионат Европы

12 июня сборная Латвии по гандболу обеспечила себе выход на чемпионат Европы 2020 года. На первенстве континента латвийские гандболисты сыграют впервые в своей истории.
В пятом матче отборочной раунда сборная Латвии у себя дома одержала победу над Словений со счётом 25:24 (14:10). Отметим, что словенцы являются бронзовыми призёрами чемпионата мира 2017 года.
Обе команды возглавляют свою группу, имея в своём активе одинаковое количество очков - 8. И Словения, и Латвия гарантировали себе выход на ЧЕ-2020.
В отборочном этапе участвует 32 сборные, которые разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. На чемпионат Европы попадут две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, которые заняли третье место.
Участие в ЧЕ-2020 уже гарантировали себе хозяева турнира - Швеция, Австрия и Норвегия, а также действующий чемпион Европы - Испания. Турнир пройдёт с 10 по 26 января 2020 года.