Чт, 13.06.2019
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Латвийские гандболисты впервые в истории вышли на чемпионат Европы

Сборная Латвии по гандболу

ФОТО: Latvijas Handbola federācija (handball.lv)

12 июня сборная Латвии по гандболу обеспечила себе выход на чемпионат Европы 2020 года. На первенстве континента латвийские гандболисты сыграют впервые в своей истории.

В пятом матче отборочной раунда сборная Латвии у себя дома одержала победу над Словений со счётом 25:24 (14:10). Отметим, что словенцы являются бронзовыми призёрами чемпионата мира 2017 года.

Обе команды возглавляют свою группу, имея в своём активе одинаковое количество очков - 8. И Словения, и Латвия гарантировали себе выход на ЧЕ-2020.

В отборочном этапе участвует 32 сборные, которые разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. На чемпионат Европы попадут две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, которые заняли третье место.

Участие в ЧЕ-2020 уже гарантировали себе хозяева турнира - Швеция, Австрия и Норвегия, а также действующий чемпион Европы - Испания. Турнир пройдёт с 10 по 26 января 2020 года.

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