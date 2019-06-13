Латвийские гандболисты впервые в истории вышли на чемпионат Европы

В пятом матче отборочной раунда сборная Латвии у себя дома одержала победу над Словений со счётом 25:24 (14:10). Отметим, что словенцы являются бронзовыми призёрами чемпионата мира 2017 года.

Обе команды возглавляют свою группу, имея в своём активе одинаковое количество очков - 8. И Словения, и Латвия гарантировали себе выход на ЧЕ-2020.

В отборочном этапе участвует 32 сборные, которые разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. На чемпионат Европы попадут две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, которые заняли третье место.