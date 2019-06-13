Пропавший по дороге из Лиелупе в Иманту 14-летний мальчик найден

По предварительной информации, ночь он провел в лесу.

Чтобы убедиться в состоянии его здоровья, сейчас он передан в руки медиков.

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Напомним, днем 12 июня он возвращался домой из парка развлечений, но до дома не добрался. Госполиция просила отозваться всех, кто мог его видеть.

Стало известно, что 12 июня мальчик находился в Лиелупе, в 16:25 он по телефону сообщил родным, что собирается ехать домой в Иманту. Возможно, мальчик собирался ехать домой на поезде или другом общественном транспорте.

Полиция, земессарги, Bezvests.lv продолжали поиски всю ночь. Была обыскана территория от Лиелупе до Тукумса и Риги.

Оскар около 16.00 был в Юрмальском музее под открытым небом, в Лиелупе, на улице Тиклу 1А. Как выяснилось, он не поехал домой на электричке, как собирался.

Согласно камерам видеонаблюдения, в 14.00 он сошел с электрички в Лиелупе.

Оскар был одет в серую футболку, серые шорты, темные кроссовки с оранжевой подошвой, а на голове была желтая кепка с надписью Barselona. Волосы короткие, светлые.

Полиция сообщила, что Оскар по своей натуре очень тихий и замкнутый ребенок, может создать впечатление отшельника. В момент растерянности мальчик может замкнуться, возможно, избегать коммуникации с незнакомыми людьми, не просить помощи.

Большая вероятность, что он может обратиться к женщине, женщине в возрасте. При беседе с Оскаром советовали говорить спокойно, ласково, даже приглушенным голосом, чтобы не напугать его, так как крики и громкий голос могут его напугать до такой степени, что ребенок может сбежать.

Отмечается, что он хорошо ориентируется в знакомой среде и умеет пользоваться Google Maps и технологиями GPS, однако телефон мальчика был выключен, скорее всего, потому что разрядился.

Мальчику очень нравится Юрмала, музеи, он хорошо знает ж/д станции в курортном городе. Одно из его любимейших мест здесь - Hesburger.

Всех, кто видел пропавшего мальчика или что-то знал о его возможном месте нахождения, просили сообщать в полицию по телефону 27076707 или 110 или в bezvests.lv по телефону 220 084 084. Полиция просила не расстраивать ребенка, так как у него специфическое восприятие мира.