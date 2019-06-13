Чт, 13.06.2019
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Новые подробности трагедии в Резекне, унесшей жизнь ребенка

ФОТО: Valsts policija

Как уже сообщалось, в понедельник, 10 июня, в ДТП в Каунатской волости Резекненского края погиб ребенок, еще шесть человек пострадали. После выяснения обстоятельств, Госполиция сообщила подробности происшествия. 

Напомним, ДТП произошло в 17.45 на грунтовой дороге - автоводитель переполненной машины Volvo не справился с управлением, она врезалась в дерево и съехала в озеро.

У водителя не было водительских прав, он не застраховал гражданско-правовую ответственность, на машине были номерные знаки другого транспортного средства. В машине было восемь человек - четверо взрослых и четверо несовершеннолетних.

По информации полиции, за рулем автомобиля был мужчина 1979 года рождения.

После получения результатов анализов на предмет концентрации алкоголя в крови, выяснилось, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения с 2.99 промилле.

Этот необдуманный, безответственный поступок привел к тому, что один из детей погиб, а еще трое, двое из которых малолетние, продолжают лечиться в медицинском учреждении. 

В связи с произошедшим, начат уголовный процесс. 

Госполиция еще раз подчеркивает, что алкоголь и управление транспортным средством - эта несовместимые вещи, к тому же, как подтвердил этот случай, выпивший водитель угрожает не только своему здоровью и жизни, но и создает угрозу для других участников движения и своих пассажиров. 

Дети дошкольного возраста - еще несамостоятельные участники движения, за них отвечают родители, которые должны заботиться, чтобы соблюдались все правила перевоза.

Как показывает практика, даже при мелком ДТП ребенок, которые неправильно пристегнут и размещен неправильно, может получить травмы и потерять жизнь. 

Полиция напоминает, что детей, рост которых не превышает 150 см, в автомобиле можно перевозить только пристегнутыми ремнем безопасности в соответствующем возрасту автомобильном сидении. 

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