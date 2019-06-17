"Обычный американец" руки пачкать не станет, или Почему США нужны мигранты из Мексики?

Показатели снижаются

Приблизительно у восьми миллионов иммигрантов из Мексики в Соединенных Штатах есть работа, поэтому они составляют около 5% от общей численности рабочей силы США.

Однако еще до громкой кампании Трампа и настроенности против мексиканских иммигрантов, экономический рост и старение рабочей силы сократили миграционный поток мексиканских рабочих в соседнюю страну. Вместо этого все больше и больше людей оставались в Мексике, где им удавалось найти работу.

Сократилось и число нелегальных мигрантов - на конец 2017 года в США 10,7 миллиона человек были без документов. Рекорд был достигнут в 2008 году, когда более 12 миллионов человек из Мексики незаконно прибыли в США.

В мае более 144 000 мигрантов были задержаны на границе США и Мексики; это был самый большой показатель за последние годы. Следует отметить, что среди задержанных было 11 тысяч детей без родителей.

Рабочая сила мигрантов очень важна для автомобильной промышленности США, а также для производства одежды. Компании этих отраслей сильно зависят от дешевой рабочей силы из Латинской Америки, потому что граждане США не хотят работать на низкоквалифицированных рабочих местах. Если местный гражданин соглашается работать, он устанавливает очень высокие требования к оплате, что облегчает предпринимателям прием на работу мигрантов, потому что они готовы работать за более низкую плату.

Тем временем в строительном секторе США возникают проблемы. Строительство различных зданий развивается гораздо более быстрыми темпами, чем доступная рабочая сила, и на данный момент индустрия США уже нуждается в 150 000 рабочих.

Министерство сельского хозяйства также предупреждает, что около половины работников отрасли являются незарегистрированными мигрантами. Без них сельскохозяйственный сектор в США может испытывать серьезные проблемы, несмотря на оптимизм Трампа по этому вопросу.

Высокие цены

Представители молочной промышленности заявляют, что из-за сокращения дешевой рабочей силой придется закрыть более 3500 молочных ферм по всей стране, что автоматически означало бы резкое падение производства молока, что, в свою очередь, привело бы к увеличению цен на молочные продукты почти на треть.

Иммигранты составляют значительную часть (24%) от общей численности рабочей силы в сфере уборки и клининга. В течение следующих пяти лет в этой области потребуется еще как минимум 112 000 человек дополнительно, и еще 800 000 будут необходимы для ухода за уходящими на пенсию людей поколения "бэби-бумеров", которые в настоящее время проводят свои последние годы на рынке труда.

Предприниматели США отправляются в Мексику

Пока мексиканские рабочие зарабатывают в среднем 1870 долларов в месяц (около 1650 евро), средняя зарплата по Мексике составляет 291 доллар (257 евро).

Например, предприятие Caterpillar рассматривает возможность открытия производства в Монтеррее на северо-востоке Мексики. General Motors также переносит часть своих операций в Мексику. Более того, компания Ford планирует перевезти часть заводов из Детройта в к южным соседям.

Это объясняется тем, что Мексика предлагает более низкие цены на содержание бизнеса, а также высокую возможность производить более качественный товар, по более низким ценам, которые могут конкурировать с продукцией, произведенной в Китае или Европе.

"Сотрудникам могут платить более низкую зарплату, в то же время мы находимся рядом с [США]. У нас есть граница, а также торговое соглашение, которое позволяет нам импортировать нашу продукцию в США. Многие компании в Мексике имеют лучшие возможности для развития бизнеса в США", - прокомментировал руководитель Brookings Institution Мартин Нил Белли.