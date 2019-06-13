Фьюри: Кличко - жалкий лузер. Я буду преследовать его до смерти

"Я не знаю, вернётся ли Кличко в ринг. Сколько ему, 43? Он неудачник и жалкий лузер. Когда я побил его, то показал, что он ни на что не способен. Я унизил его на глазах немецкой публики. Я буду преследовать тебя до смерти, слышишь? Я буду сниться тебе в ночных кошмарах. Ты всегда будешь помнить тот день, Сучко!", - сказал Фьюри.