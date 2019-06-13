Знарок с семьей насладился отдыхом в Риге. Панарин надел куртку "главного тернера"

В своём Instagram дочь Знарка Алиса опубликовала фотографии, на которых видно, как вся семья отдыхает на яхте. Помимо Олега Валерьевича на снимках можно рассмотреть сестру и маму Алисы, а также её возлюбленного - хоккеиста "Коламбуса" Артемия Панарина.

Алиса и Артемий хорошо сочетались своими яркими головными уборами и в шутку прозвали себя конфетками M&M`s. Артемий был одет в красную куртку с надписью Head Coach (главный тренер) и в комментариях тут же пошутили, что Панарин одолжил её у Олега Знарка.