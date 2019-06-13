Чт, 13.06.2019
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Знарок с семьей насладился отдыхом в Риге. Панарин надел куртку "главного тернера"

Главный тренер московской хоккейной команды "Спартак" Олег Знарок со всей своей семьёй побывал в Латвии и насладился каникулами.

В своём Instagram дочь Знарка Алиса опубликовала фотографии, на которых видно, как вся семья отдыхает на яхте. Помимо Олега Валерьевича на снимках можно рассмотреть сестру и маму Алисы, а также её возлюбленного - хоккеиста "Коламбуса" Артемия Панарина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Алиса и Артемий хорошо сочетались своими яркими головными уборами и в шутку прозвали себя конфетками M&M`s. Артемий был одет в красную куртку с надписью Head Coach (главный тренер) и в комментариях тут же пошутили, что Панарин одолжил её у Олега Знарка.

Помимо прогулок на яхте Алиса и Артемий прогулялись также по столице Латвии и посетили кафе в центре города. Эту фотографию Алиса сопроводила подписью с тремя сердечками!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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