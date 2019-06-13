2 самых злых знака Зодиака

Овен

Управитель Овна - энергичный и импульсивный Марс. В хорошем настроении Овен прекрасный друг и товарищ, с ним нескучно, он не ленивый человек и готов прийти на помощь.

Однако если вам случится застать его в дурном настроении, если вы его разозлите чем-то, то на вас обрушится настоящая огненная буря. Потому что Овен - это знак Огня.

Овны бывают вспыльчивы и упрямы, с ними сложно договориться, так как не всегда они станут слушать логические доводы собеседника. Мужчины этого знака нередко думают, что некоторые вопросы можно решить только кулаками.

Скорпион

Этот знак Зодиака также находится под покровительством планеты Марс. В обычном состоянии Скорпионы спокойны и приветливы. Кто-то может даже посчитать их наивными. Но не всем известно, что под маской спокойствия периодически вспыхивают настоящие ураганы сильнейшх эмоций.

Принадлежность к Водной стихии указывает на чувствительность натуры Скорпиона. Впрочем, он редко демонстрирует свои чувства, предпочитая держать их в себе.

Но если исчерпать чашу терпения Скорпиона, на вас обрушится гнев разрушительной силы. В такие моменты он действительно бывает очень злым и даже жестоким.

Только очистив свою душу от низких страстей и недостойных эмоций, Скорпион способен раскрыться для добра, мира и любви. Этот путь приходится проходить каждому представителю данного знака. Им иногда кажется, что жизнь похожа на вечную борьбу. И в первую очередь здесь важна победа над собой.