Минус еще один. Шмитс вышел из фракции KPV LV в Сейме

Решение о выходе из фракции он принял сегодня после того, как парламентское большинство, в том числе депутаты фракции KPV LV, не разрешили Шмитсу сменить парламентские комиссии.

Шмитс заявил, что в таких условиях не может работать во фракции. Из партии он пока не вышел, но не исключает такой возможности.

Таким образом, во фракции KPV LV теперь 12 депутатов. Ее руководителем является Атис Закатистов, который выдан для уголовного преследования и не может участвовать в заседаниях Сейма.

Шмитс - уже четвертый депутат, который после парламентских выборов покинул ряды фракции KPV LV. Первым из нее вышел Алдис Гобземс, который был кандидатом партии в премьер-министры. Также фракцию покинули депутаты Линда Лиепиня и Карина Спруде.