Кекс "Минутка": все смешал, и готово!

Очаровательная девушка-кулинар Ольга Матвей на своем YouTube-канале, куда мы периодически заглядываем, поделилась супер-простым и быстрым рецептом очень нежного и вкусного кекса на кефире. Все смешал ложкой - и в духовку! Заманчиво, не правда ли? Делимся видеорецептом.