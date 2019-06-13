Кекс "Минутка": все смешал, и готово!
Очаровательная девушка-кулинар Ольга Матвей на своем YouTube-канале, куда мы периодически заглядываем, поделилась супер-простым и быстрым рецептом очень нежного и вкусного кекса на кефире. Все смешал ложкой - и в духовку! Заманчиво, не правда ли? Делимся видеорецептом.
Ингредиенты: яйца - 3 шт., растительное масло - 100 мл, кефир 2,5% - 250 мл, ваниль, мука - 195 г, разрыхлитель - 1,5 ч. л., соль - 0,5 ч. л., сахар - 180 г (можно меньше).
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!