Пт, 14.06.2019
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В розыгрыше Кубка Ldz примут участие Дацюк и "Автомобилист"

Павел Дацюк

ФОТО: AP/Scanpix

В традиционном предсезонном хоккейном турнире — Кубке Латвийской железной дороги (Ldz) - примет участие екатеринбургский "Автомобилист". Напомним, что к команде в межсезонье присоединился Павел Дацюк.

Как сообщил один из участников турнира ярославский "Локомотив", в розыгрыше Кубка Ldz примут участие рижское "Динамо", казанский "Ак Барс", минское "Динамо" и "Автомобилист".

Ежегодный розыгрыш Кубка Ldz пройдёт в Латвии с 20 по 25 августа.

В начале августа рижское "Динамо" ожидает также проверочный турнир в Сочи, где примут участие ярославский "Локомотив", питерский СКА, а также Олимпийская сборная России.

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