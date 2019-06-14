В розыгрыше Кубка Ldz примут участие Дацюк и "Автомобилист"

Как сообщил один из участников турнира ярославский "Локомотив", в розыгрыше Кубка Ldz примут участие рижское "Динамо", казанский "Ак Барс", минское "Динамо" и "Автомобилист".

Ежегодный розыгрыш Кубка Ldz пройдёт в Латвии с 20 по 25 августа.