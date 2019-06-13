Финн доплыл до Таллина в чугунной ванне с мотором

К сожалению, когда Эклунд прибыл в Таллин и ванну достали из воды, она сломалась. По словам финна, он пользовался этой ванной более 50 лет. Перед тем как Эклунд превратил ее в лодку, ванна успела примерить на себя роль аквариума.