Чт, 13.06.2019
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Финн доплыл до Таллина в чугунной ванне с мотором

Финн Маркку Эклунд.

ФОТО: Скриншот с видео Isla-Pranomat

Житель Финляндии Маркку Эклунд совершил необычное путешествие - мужчина пересек залив и доплыл от финского полуострова Порккалы до Таллина в обычной чугунной ванне, к которой он приделал мотор. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на издание Ilta-Sanomat.

Финн оборудовал ванну двумя понтонами в виде труб, чтобы самодельная лодка сохраняла равновесие на воде. Путешествие длилось 11 часов и прошло без особых проблем, рассказал Эклунд журналистам. 

Он также признался, что лодку постоянно заливало водой, которую финну приходилось вычерпывать, совершая при этом искусные маневры.

К сожалению, когда Эклунд прибыл в Таллин и ванну достали из воды, она сломалась. По словам финна, он пользовался этой ванной более 50 лет. Перед тем как Эклунд превратил ее в лодку, ванна успела примерить на себя роль аквариума. 

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