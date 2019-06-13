Финн доплыл до Таллина в чугунной ванне с мотором

Житель Финляндии Маркку Эклунд совершил необычное путешествие - мужчина пересек залив и доплыл от финского полуострова Порккалы до Таллина в обычной чугунной ванне, к которой он приделал мотор. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на издание Ilta-Sanomat.
Финн оборудовал ванну двумя понтонами в виде труб, чтобы самодельная лодка сохраняла равновесие на воде. Путешествие длилось 11 часов и прошло без особых проблем, рассказал Эклунд журналистам.
Он также признался, что лодку постоянно заливало водой, которую финну приходилось вычерпывать, совершая при этом искусные маневры.
К сожалению, когда Эклунд прибыл в Таллин и ванну достали из воды, она сломалась. По словам финна, он пользовался этой ванной более 50 лет. Перед тем как Эклунд превратил ее в лодку, ванна успела примерить на себя роль аквариума.