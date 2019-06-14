Девушка в отчаянии пришла к бабушке, а та спросила: "Морковь, яйцо или кофе - кто ты?"

Бабушка подумала и отвела внучку на кухню. Там она наполнила водой три кастрюльки. В первую положила свежую и крепкую морковь, во вторую - куриные яйца, а в третью насыпала молотый кофе. После чего, не сказав ни слова, поставила все три емкости на огонь.

Через некоторое время бабушка налила в чашку кофе, достала из воды морковь и яйца, положила их на тарелки и, повернувшись к внучке, спросила: "Скажи мне, что ты видишь?".

"Морковь, яйца и кофе", - ответила девушка.

Тогда бабушка подозвала ее поближе и попросила потрогать морковь. Внучка сделала это и заметила, что та стала мягкой. Затем бабушка попросила разбить скорлупу яйца, и девушка увидела, что яйцо сварилось вкрутую.

Наконец, бабушка предложила ей сделать глоток кофе. Внучка выполнила просьбу, вдохнула бодрящий аромат и спросила: "Бабушка, а что ты этим хотела сказать?".

И мудрая женщина объяснила, что

каждый из этих продуктов столкнулся с одной и той же сложной ситуацией - кипящей водой, но все отреагировали на нее совершенно по-разному.

Морковь была сильной и твердой, но стоило ей попасть в горячую воду, она размягчилась и стала слабой.

Яйцо было хрупким и могло разбиться от малейшего неловкого движения, но, угодив в кипяток, затвердела внутри, и теперь разбить его уже не так-то легко.

А вот молотый кофе и вовсе отдельная история. Побывав в кипящей воде, он не только изменился сам, но и изменил воду, в которой оказался.

"На кого из них похожа ты? - спросила бабушка внучку. - Когда в твою дверь стучатся проблемы, как ты на них реагируешь? Как морковка, яйцо или кофе?"

Вам тоже стоит задать себе этот вопрос: кто вы?

Похожи ли вы на морковку, которая кажется сильной и крепкой, но стоит ей столкнуться с трудностями, и она мгновенно размягчается, теряя всю свою силу?

Или вы, скорее, похожи на яйцо, которое приходит в этот мир с мягким и нежным сердцем, но, попав в горнило жизни, закаляется, ожесточается? Возможно, после того, как вам пришлось столкнуться со смертью близкого человека, жестким разрывом или каким-то другим испытанием, вы стали жесткими? Возможно, ваша внешняя оболочка выглядит так же, как и раньше, но теперь она скрывает горечь души и ожесточенность сердца?

А может, вы похожи на кофе?

Эта невзрачная на вид смесь не просто меняется сама, но и изменяет все вокруг себя - те самые обстоятельства, которые причинили ей боль.

В кипятке кофе испускает замечательный аромат и придает воде характерный вкус.

Если вы похожи на кофе, то когда жизненные обстоятельства оказываются хуже всего, вы воспринимаете их не как препятствие на своем пути, а как возможность стать лучше и изменить ситуацию вокруг себя.