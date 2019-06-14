Девушка в отчаянии пришла к бабушке, а та спросила: "Морковь, яйцо или кофе - кто ты?"
Однажды внучка пришла к бабушке, чтобы рассказать ей о своей жизни - о том, что ей настолько тяжело, что она готова опустить руки. Девушка устала от того, что ей постоянно приходится пробиваться, и как только она справляется с одной проблемой, на нее тут же навливается другая. И что же сделала мудрая бабушка?
Бабушка подумала и отвела внучку на кухню. Там она наполнила водой три кастрюльки. В первую положила свежую и крепкую морковь, во вторую - куриные яйца, а в третью насыпала молотый кофе. После чего, не сказав ни слова, поставила все три емкости на огонь.
Через некоторое время бабушка налила в чашку кофе, достала из воды морковь и яйца, положила их на тарелки и, повернувшись к внучке, спросила: "Скажи мне, что ты видишь?".
"Морковь, яйца и кофе", - ответила девушка.
Тогда бабушка подозвала ее поближе и попросила потрогать морковь. Внучка сделала это и заметила, что та стала мягкой. Затем бабушка попросила разбить скорлупу яйца, и девушка увидела, что яйцо сварилось вкрутую.
Наконец, бабушка предложила ей сделать глоток кофе. Внучка выполнила просьбу, вдохнула бодрящий аромат и спросила: "Бабушка, а что ты этим хотела сказать?".
И мудрая женщина объяснила, что
каждый из этих продуктов столкнулся с одной и той же сложной ситуацией - кипящей водой, но все отреагировали на нее совершенно по-разному.
- Морковь была сильной и твердой, но стоило ей попасть в горячую воду, она размягчилась и стала слабой.
- Яйцо было хрупким и могло разбиться от малейшего неловкого движения, но, угодив в кипяток, затвердела внутри, и теперь разбить его уже не так-то легко.
- А вот молотый кофе и вовсе отдельная история. Побывав в кипящей воде, он не только изменился сам, но и изменил воду, в которой оказался.
"На кого из них похожа ты? - спросила бабушка внучку. - Когда в твою дверь стучатся проблемы, как ты на них реагируешь? Как морковка, яйцо или кофе?"
Вам тоже стоит задать себе этот вопрос: кто вы?
- Похожи ли вы на морковку, которая кажется сильной и крепкой, но стоит ей столкнуться с трудностями, и она мгновенно размягчается, теряя всю свою силу?
- Или вы, скорее, похожи на яйцо, которое приходит в этот мир с мягким и нежным сердцем, но, попав в горнило жизни, закаляется, ожесточается? Возможно, после того, как вам пришлось столкнуться со смертью близкого человека, жестким разрывом или каким-то другим испытанием, вы стали жесткими? Возможно, ваша внешняя оболочка выглядит так же, как и раньше, но теперь она скрывает горечь души и ожесточенность сердца?
А может, вы похожи на кофе?
Эта невзрачная на вид смесь не просто меняется сама, но и изменяет все вокруг себя - те самые обстоятельства, которые причинили ей боль.
В кипятке кофе испускает замечательный аромат и придает воде характерный вкус.
Если вы похожи на кофе, то когда жизненные обстоятельства оказываются хуже всего, вы воспринимаете их не как препятствие на своем пути, а как возможность стать лучше и изменить ситуацию вокруг себя.
Будьте похожими на кофе! Воспринимайте любые неприятности как лестницу, позволяющую вам подняться еще чуть выше к вершине.
Оригинал материала: Grandmother says… Carrots, Eggs, or Coffee; “Which are you?”