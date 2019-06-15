Амината разместила полуобнаженное фото со смелым текстом

В какой-то момент Амината осознала, что она не может просто так полюбить себя.

"Это рассказ о свободе. Свободе быть таким, какой есть, и свободе принять себя. Некоторое время назад, я приняла себя только тогда, когда победила. Я любила свое тело только тогда, когда я была в самой лучшей форме. Мне нравились мои фото только тогда, когда меня снимали со специфического угла, чтобы мое лицо хорошо смотрелось, без макияжа, показывая идеальную Instagram-жизнь... Поэтому жизнь меня проучила. Одна неудача за другой... Это меня привело к постоянному беспокойству и фрустрации.

Я стала человеком, который не может любить и уважать свое "я".

Тогда, когда у меня не было других вариантов, я получила свой урок. Я поняла, что я заслужила любовь и уважение, не из-за своих успехов или своего внешнего вида на конкретной фотографии, а потому что это я. Мне не надо постоянно побеждать, чтобы быть любимой. Мне не надо делать так, как хотят все. Я могу любить себя просто так, даже, если я ошибаюсь", - откровенно написала певица.

Она отметила, что дальше она будет поступать не потому, что она "бесполезная, и поэтому ей надо стать кем-то быстрее".

"Я занимаюсь спортом, потому что я это люблю. Я пою, потому что я это люблю. Я работаю с теми людьми, кто мне нравится. Я делаю это все, потому что я люблю себя и уважаю свои потребности и желания. Я заслужила быть счастливой. Я заслужила любовь также, как и ты", - подытожила участница "Евровидения-2015".