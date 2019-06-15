Нужно ли городу строить новую систему сточных вод с более высокой пропускной способностью; или думать о новых видах сельского хозяйства; нужно ли проектировать более устойчивые конструкции зданий, учитывая, что снег зимой более мокрый и, следовательно, тяжелее? Это лишь некоторые из проблем, связанные с изменением климата, к которым Латвия не готова.

Экстремальные погодные условия, которые мы наблюдаем в Латвии в последние дни, должны быть приняты во внимание в будущем, говорит заведующий кафедрой географии факультета географии и наук о Земле Латвийского университета Раймонд Каспаринскис. Однако у нас недостаточно исследований, чтобы понять, чего конкретно нам стоит ждать.

Недостаточно просто зафиксировать метеорологические элементы. Чтобы понять, какие изменения в природе могут произойти, необходимо детально изучить синоптические процессы.

"Речь идет об адаптации к тенденциям изменения климата - Рига не предназначена для сильных осадков. Циклоны Средиземного и Черного моря быстро образуются и приносят сильные осадки. Воздушные массы, приближающиеся с юга, показывают, что естественные процессы меняются", - объясняет Раймонд Каспаринскис необходимость дополнительных исследований.

Кроме того, мы даже не знаем, какая была скорость ветра в разных местах, где бушевала буря и деревья падали с корней, потому что в Латвии мало метеорологических станций наблюдения.

Каспаринскис говорит: чтобы это выяснить, нужно использовать спутниковую технологию или радиолокационную информацию.

Природная тропа Лигатнес ФОТО: GNP Līgatnes dabas takas

Каспаринскиc поясняет, что наблюдаемые волны тепла и система грозовых разрядов не являются чем-то необычным. "Периоды жаркой погоды были и раньше, я не хотел бы поднимать панику". Исследователь говорит, что необходимо считаться с тенденцией - зимний период стал короче, но осенняя погода вряд ли продлится, весна придет раньше, но последуют холодные волны. "Мы живем в переходной зоне между теплыми и холодными воздушными массами".

Исследуя осадки, можно заметить тенденцию: количество осадков и частота очень высоких осадков увеличились. Раньше дожди были временными, но теперь мы видим, что дожди стали более интенсивными - льет как из ведра.

ФОТО: GNP Līgatnes Dabas takas

Грозы возникают при образовании облаков толщиной от 7 до 10 км. Анализируя историческую информацию с синоптических карт, можно сделать вывод, что в середине прошлого столетия облака образовывались не так высоко, как сегодня.

Кроме того, в будущем на нашей территории станут более частыми бури.

Когда-то ноябрь называли месяцем бурь, а теперь ураганы встречаются в декабре и январе. Когда-то август был сухим месяцем, сейчас в августе происходят наводнения, например, как в Латгалии.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Природные стихии невероятной силы ...

Сильные ветра, грозы, засуха, жара, волны холода - все это в будущем будет ждать нас чаще, считает директор департамента изменений климата МОСРР Илзе Прусе. Когда земля нагревается, атмосфера становится более нестабильной, поэтому климат меняется.

Большие деревья, вырванные из земли с корнями, куски шифера, царапающие бока автомобилям, разрушенные здания и мосты дают понять, что увеличивается уязвимость людей по отношению к изменениям климата.

Илзе Прусе говорит, что необходимо улучшить, например, измерения скорости ветра, чтобы обеспечить лучшую защиту людей. В следующем году планируется начать разработку системы оповещения и информирования общественности. "Невозможно точно предсказать штормы, потому что они являются нестабильной системой. США вкладывают огромные ресурсы, но силы природы невероятно разрушительны", - говорит эксперт.

Думая об изменениях в городской среде, которые необходимы для адаптации к изменению климата, был разработан план на 2030 год. В настоящее время он находится на стадии согласования. Илзе Прусе говорит, что в нем предлагаются решения, которые помогут латвийским городам справиться с короткими, интенсивными осадками.

Старинные, красивые улицы мы не можем переделать, и эта проблема всей Европы.

Решение состоит из двух элементов: первый заключается в содействии развитию зеленых зон, поскольку зеленые растения потребляют воду, объясняет Илзе Прусе. Плюс, учитывая, что волны жары будут более частыми, растения будут охлаждаться естественным образом.