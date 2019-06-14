Впервые чемпионом НБА стал клуб из Канады

В шестом матче финальной серии "Торонто" в гостях одержал победу со счётом 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22) и победил в серии со счётом 4:2.

Для "Торонто" эта победа стала первой в НБА, а "Голден Стэйт" является победителем двух предыдущих сезонов. Кстати, "Торонто" стал первым чемпионом НБА, который базируется не в США.

Самым ценным игроком финальной серии был назван лидер "Торонто" Кавай Леонард, который набирал по 28,5 очка, совершал по 9,8 подбора, отдавал по 4,2 передачи и делал по 2 перехвата за 41 минуту в среднем за игру. Звание самого ценного игрока Леонард получает во второй раз. В 2014 году он привёл к чемпионству "Сан-Антонио".