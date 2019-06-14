"Согласие" возмущено: в Сейм передана инициатива о демонтаже памятника Победы

В четверг, 13 июня, большинство депутатов поддержало передачу этого коллективного заявления на рассмотрение комиссиям по иностранным делам и по образованию, науке и культуре.

Как заявил руководитель фракции "Согласия" Янис Урбанович, тем самым большинство Сейма не только поддержало эту осознанно провокационную инициативу, но и дало зеленый свет ее реализации.

"В результате этих характерных для тоталитарного популизма действий начался очередной этап войны с памятником", - считает "Согласие".

По мнению партии, обычно подобные приемы используются, чтобы отвлечь внимание от неспособности власти практически решить жизненно важные для общества вопросы, такие как упорядочение налоговой системы, здравоохранение, доступность качественного образования.

"Все это имеет одну корыстную цель - удержаться в креслах власти", - уверены депутаты "Согласия".

Урбанович подчеркнул, что всякое следование провокационным предложениям, попыткам навязать единственное, самое правильное мнение подрывает солидарность общества, делит общество и народ на "плохих" и "хороших". Он считает, что все это может повлечь за собой необратимые последствия для народа Латвии.