Несколько сотен человек почтили память жертв репрессий 1941 года

В шествие по Старой Риге от Музея оккупации до памятника Свободы отправились несколько сотен человек.

Впереди колонны шли политики, среди которых были спикер Сейма Инара Мурниеце, министр юстиции Янис Борданс, депутат Рижской думы Вилнис Кирсис и парламентарий Раймонд Бергманис, а также сами репресированные.

Некоторые из них держали в руках цветы и государственный флаг в траурном оформлении, который символизирует 78-ю годовщину со времен депортаций 14 июня 1941 года. Один из участников шествия нес плакат с лозунгом "Деоккупацию! Немедленно!", еще один человек был замечен с флагом Литвы. Идущие впереди колонны несли траурный венок.

В памятном мероприятии в основном приняли участие люди среднего и пожилого возраста - по сравнению с прошлым годом, молодежи было мало. Среди участников шествия также были замечены представители еврейских организаций.