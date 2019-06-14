Сборная России поднялась в рейтинге FIFA. Латвия опустилась на четыре места

Сборная Латвии продолжает опускать в рейтинге уже второй месяц подряд. Связано это с двумя поражениями, которые состоялись в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. 7 июня подопечные Славиши Стояновича у себя дома проиграли Израилю (0:3), а 10 июня Словении (0:5).

Напомним, что сборная Латвии не может победить уже 12 матчей подряд. Последняя победа латвийских футболистов случилась 2 июня 2018 года над Эстонией (1:0).

В свою очередь сборная России поднялась на три строчки и теперь занимает 43-е место в рейтинге.