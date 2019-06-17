Российская звезда киберспорта погибла в ванной комнате

Звезда киберспорта и покера россиянка Лилия Новикова трагически погибла в Москве. Несчастный случай произошёл в квартире родителей 26-летней девушки.
Новикова, которая выступала под ником Лия, погибла в ванной комнате. Тело девушки обнаружила соседка, которой позвонили родители Новиковой и попросили проверить квартиру. Как сообщает "Московский Комсомолец", Новикова лежала в ванной без одежды и никаких следов насильственных действий обнаружено не было.
На что надо обратить внимание при переходе на новый стол/новую поляну. Недавно я решила бросить себе вызов и месяц покатать кэш зум. Мтт, конечно же, очень сильно отличаются от данного типа игры, поэтому мне пришлось аджаститься под поляну. Вот мои несколько советов на что стоит обратить внимание, чтобы не быть белой вороной на лимите. 1. Сайзинги. Если мы в мтт привыкли рейзить 2-2,5 бб, то в кэше, где я играю, если ты сток зарейзишь, то на тебя посмотрят как на говно, ну и заколит пол стола. Поэтому смотрим сколько обычный сайзинг рейза этого стола и подстраиваемся. 2. Лики. Сразу обратить внимание кто, что и как играет и это эксплоитить. Например, часто опп делает рейз и даже не ставит кбэт, а если поставить ставку, то легко сдается. Юзаем. 3. Время. Хоть это и относится больше к кэшу, но в разное время играют по-разному. Например, где я играю, больше все шахидничают с утра или в середине ночи. 4. Тип игроков. Если есть возможность, то вам лучше пробить и понять кто играет против вас. Потому что игра рега сильно отливается от игры фиша. Ваш кэп. 5. Стиль стола. Если ваш прошлый стол был пассивным, и вы легко могли стилить, то на новом столе у вас такая страта может не прокатить, потому что вы не один умник такой :) Советы все дефолтны, но многие про них просто забывают. Не забывайте, не расстраивайте вашу Лиай. _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt#ept#eptsochi#casinosochi
В заявлении правоохранительных органов говорится, что при первичном осмотре на теле девушки были обнаружены следы электротравмы. Основной версией происшествия на данный момент является удар током. Предполагается, что инцидент связан с использованием фена для волос.
Новикова окончила МГТУ имени Баумана и Московский государственный технический университет. Помимо покера девушка увлекалась и спортом: боксом, стрельбой из лука, сноубордом и греблей. 16 июня ей должно было исполнится 27 лет.
Ну вот и мини отчет с места событий) Постримили, пообщались с другими стримерами, поиграли в игры, позалипали на стендах и вылетели на бабле. Вообщем, день прошел хорошо 😁 _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt#ept#eptsochi#casinosochi
В гриндо месяце июне В новом руме тает рейк, И весёлые качели Начинают свой разбег. Позабыты даунстрики, И диапы взяты из сети, Только рейзы и трибэты, Только реги впереди. Только лимпы и чекрейзы, Только реги впереди. _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt#ept#eptsochi#casinosochi
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