Российская звезда киберспорта погибла в ванной комнате

Новикова, которая выступала под ником Лия, погибла в ванной комнате. Тело девушки обнаружила соседка, которой позвонили родители Новиковой и попросили проверить квартиру. Как сообщает "Московский Комсомолец", Новикова лежала в ванной без одежды и никаких следов насильственных действий обнаружено не было.

В заявлении правоохранительных органов говорится, что при первичном осмотре на теле девушки были обнаружены следы электротравмы. Основной версией происшествия на данный момент является удар током. Предполагается, что инцидент связан с использованием фена для волос.