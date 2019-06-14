Пт, 14.06.2019
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"Европол": в странах Балтии сохраняется риск отмывания российских денег

Деньги в различных валютах

ФОТО: Lita Krone/LETA

В странах Балтии сохраняется риск отмывания российских денег, заявил представитель полицейской службы Европейского союза ("Европол") Педру Фелисиу, отвечающий в этой организации за борьбу с отмыванием денег.

По его словам, огромные потоки преступных денег идут в Европу в основном из России и Китая. Фелисиу предупредил, что скандалы с деньгами нелегального происхождения из России в балтийских банках могут повториться, и проблему усиливает "нулевое сотрудничество" с российской стороны.

По словам представителя "Европола", улучшения есть, но недостатки остаются, особенно в странах Балтии, так как банки этих стран очень уязвимы с точки зрения отмывания денег, особенно российского происхождения. "Грязные" деньги инвестируются в конечном итоге в других местах, но именно страны Балтии являются "линией фронта".

Как добавил Фелисиу, инвестиции этих денег в недвижимость остаются одним из конечных решений.

Считается, что нелегальные деньги из России являются основной причиной скандалов с отмыванием денег в эстонском филиале Danske Bank и шведском Swedbank.

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