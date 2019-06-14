"Европол": в странах Балтии сохраняется риск отмывания российских денег

По его словам, огромные потоки преступных денег идут в Европу в основном из России и Китая. Фелисиу предупредил, что скандалы с деньгами нелегального происхождения из России в балтийских банках могут повториться, и проблему усиливает "нулевое сотрудничество" с российской стороны.

По словам представителя "Европола", улучшения есть, но недостатки остаются, особенно в странах Балтии, так как банки этих стран очень уязвимы с точки зрения отмывания денег, особенно российского происхождения. "Грязные" деньги инвестируются в конечном итоге в других местах, но именно страны Балтии являются "линией фронта".

Как добавил Фелисиу, инвестиции этих денег в недвижимость остаются одним из конечных решений.