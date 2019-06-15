Сб, 15.06.2019
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Оксана Федорова продемонстрировала молодое лицо без макияжа

Оксана Федорова.

ФОТО: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

Российская телеведущая, модель и победительница конкурсов "Мисс Санкт-Петербург", "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" удивила своих подписчиков в Instagramмолодым лицом без макияжа.

Обычно Федорова отдает предпочтения броскому и яркому макияжу, но здесь красавица решила показать естественную красоту. 

Снимок сделан в салоне автомобиля.

Поклонники Оксаны подчеркнули, что без косметики она выглядит гораздо моложе.

У модели выразительные зеленые глаза, которые не требуется подчеркивать тенями и тушью.

"Приятно смотреть на красивое, натуральное лицо", "Всё такая же красотка, ничуть не поменялась", "зачем под косметикой прятать такое красивое лицо", "Очень красивая", - писали подписчики модели. 

Ранее похудевшая Оксана Федорова заворожила поклонников.

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