Оксана Федорова продемонстрировала молодое лицо без макияжа

Российская телеведущая, модель и победительница конкурсов "Мисс Санкт-Петербург", "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" удивила своих подписчиков в Instagramмолодым лицом без макияжа.
Обычно Федорова отдает предпочтения броскому и яркому макияжу, но здесь красавица решила показать естественную красоту.
Снимок сделан в салоне автомобиля.
Поклонники Оксаны подчеркнули, что без косметики она выглядит гораздо моложе.
У модели выразительные зеленые глаза, которые не требуется подчеркивать тенями и тушью.
"Приятно смотреть на красивое, натуральное лицо", "Всё такая же красотка, ничуть не поменялась", "зачем под косметикой прятать такое красивое лицо", "Очень красивая", - писали подписчики модели.