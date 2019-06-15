Оксана Федорова продемонстрировала молодое лицо без макияжа

Обычно Федорова отдает предпочтения броскому и яркому макияжу, но здесь красавица решила показать естественную красоту.

Поклонники Оксаны подчеркнули, что без косметики она выглядит гораздо моложе.

У модели выразительные зеленые глаза, которые не требуется подчеркивать тенями и тушью.

"Приятно смотреть на красивое, натуральное лицо", "Всё такая же красотка, ничуть не поменялась", "зачем под косметикой прятать такое красивое лицо", "Очень красивая", - писали подписчики модели.