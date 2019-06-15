Знаки Зодиака, которые всю жизнь преодолевают испытания

То, что на вашу долю выпадает больше испытаний, еще не значит, что вы напрочь лишены удачи. Вам просто понадобится прикладывать гораздо больше усилий, чем тем, кто является баловнем судьбы.

Астрологи выделяют три знака Зодиака.

Девы должны постоянно преодолевать полосу препятствий. С каждым испытанием они тратят множество сил. Это настолько их выматывает, что, когда случается везение, они не могут даже этому порадоваться.

Девы часто работают в подчинении у кого-то - это доставляет им неудобства. Что-то подобное они могут испытывать, вступив в брак.

Кроме того, Девы часто выбирают роль жертвы, что только усугубляет ситуацию.

Весы постоянно сомневаются в своих силах, поэтому они могут не сделать нужные шаги вовремя. Они часто попадают под влияние других людей. Порой Весы ведомы, что играет не в их пользу.

Весы одни из тех, кто легко приобретает вредные привычки, от которых тяжело отказаться, даже если это вредит их здоровью.

Большинство Весов зациклены на своем внешнем виде, а комплексы сильно усложняют им жизнь. Весы постоянно влюбляются и ищут в своем избраннике свою половинку. Но происходит наоборот: если Весы активны - то партнер будет пассивен, если спокойны - то агрессивен. Кроме того, подобные отношения Весы помнят еще долго.

Они настолько зависимы от других, что даже неудачные отношения не отпускают их до конца.

Близнецы любят погружаться в глубокий самоанализ, который заканчивается необоснованной самокритикой, а порой и пожиранием самого себя изнутри.

Близнецам нужен тот, кто будет рядом и будет их постоянно поддерживать, хвалить и направлять на путь истинный.

Характер у Близнецов не самый лучший, поэтому отношения с ними мало кто выдерживает.