Звезда недели: яркая и талантливая Регина Тодоренко

Регина родом из Одессы. В 2013 году она окончила факультет режиссуры и шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств, получив диплом магистра театрального искусства.

Регина шаг за шагом строила свою карьеру. В 2007 году она стала вести телеконкурс "Золотая десятка", где она была замечена продюсером Натальей Могилевской и была приглашена в проект "Фабрика звёзд-2" (Украина). Девушка вышла в финал шоу и стала солисткой группы Real O. Но в 2014 Регина покинула группу, после того как закончился контракт.

Регина себя проявила как замечательный автор песен. Она начала сотрудничать с композитором Русланом Квинтой. Вместе они написали такие песни, как гимн шоу "Минута славы" (8-й сезон), София Ротару "Прости", Виталий Козловский "Немає неба", Маша Собко "Всё равно", "Моя любовь", Наталья Могилевская "Спасибо мама", Татьяна Чубарова "Я подарю", Open Kids "Шоу-гёлз" (Show girl), Маша Гойя "Пополам", Елена Лаптандер "У сердца твоего", "Просто обними", Наталья Бардо "Бардо", Real O "Снегом", "Уходи на фиг", "Ёлки", INDI "Кристаллы" и т. д.

Но самый большой успех и узнаваемость Регине принес телепроект "Орел и решка", где она стала телеведущей (в паре с Колей Сергой), впоследствии приняв участие во всех последующих сезонах (кроме "Перезагрузки").

Тодоренка старалась начать сольную карьеру. В 2015 году она выпустила дебютную песню Heart’s Beating. Кроме того, она стала участницей 4-го сезона шоу "Голос" и попала в команду Полины Гагариной.

Регина Тодоренко вместе с Андреем Бедняковым, Лесей Никитюк и Жанной Бадоевой снялась в клипе Светланы Лободы "Пора домой".

Регина Тодоренко является обладательницей многочисленных премий, а также выпускала свой бренд одежды.

В 2015 году вместе с Лесей Никитюк отправилась вместе с программой "Орёл и решка" в путешествие, которое длилось 8 месяцев.

Регина также стала победительницей премии журнала Glamour в номинации "Телезвезда года" - "Женщина года 2017" .

30 ноября 2017 года Регина Тодоренко ушла из шоу "Орел и решка".

Кроме того, Регина вместе со стилистом Владиславом Лисовцом ведёт бьюти-шоу "Мейкаперы" на телеканале "Пятница!". Также с 2018 года Регина — ведущая музыкального конкурса "Голос улиц". Кроме того у Регины есть собственное успешное шоу "Пятница с Региной".

С 2019 года стала ведущей авторского шоу о воспитании малыша «Регина+1».