В озере под Тукумсом найдено тело пропавшего неделю назад мужчины

В ночь на субботу в Мелнезерсе у Тукумса найдено тело мужчины, пропавшего неделю назад, 8 июня, сообщает агентство LETA.
Как сообщает организация Bezvests.lv, в мероприятиях по поиску этой ночью участвовали 30 добровольцев с тремя лодками, они использовали ультразвуковую аппаратуру и подводного робота с сонаром.
Это была уже вторая подводная розыскная операция в Мелнезерсе. В первый раз добровольцы выехали на помощь по просьбе близких погибшего 10 июня, однако поиски в тот раз завершились безрезультатно.
После этого Пожарно-спасательная службы и полиции несколько дней безуспешно искали утонувшего.