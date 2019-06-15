В озере под Тукумсом найдено тело пропавшего неделю назад мужчины

Как сообщает организация Bezvests.lv, в мероприятиях по поиску этой ночью участвовали 30 добровольцев с тремя лодками, они использовали ультразвуковую аппаратуру и подводного робота с сонаром.

Это была уже вторая подводная розыскная операция в Мелнезерсе. В первый раз добровольцы выехали на помощь по просьбе близких погибшего 10 июня, однако поиски в тот раз завершились безрезультатно.