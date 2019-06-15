Сб, 15.06.2019
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В озере под Тукумсом найдено тело пропавшего неделю назад мужчины

Озеро. Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

В ночь на субботу в Мелнезерсе у Тукумса найдено тело мужчины, пропавшего неделю назад, 8 июня, сообщает агентство LETA.

Как сообщает организация Bezvests.lv, в мероприятиях по поиску этой ночью участвовали 30 добровольцев с тремя лодками, они использовали ультразвуковую аппаратуру и подводного робота с сонаром.

Это была уже вторая подводная розыскная операция в Мелнезерсе. В первый раз добровольцы выехали на помощь по просьбе близких погибшего 10 июня, однако поиски в тот раз завершились безрезультатно.

После этого Пожарно-спасательная службы и полиции несколько дней безуспешно искали утонувшего.

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