"Я не чувствую себя так, как будто убиваю пациента". Бельгийский врач об эвтаназии

Активная эвтаназия, которую выполняет медик, в Бельгии была легализована в 2002 году. В прошлом году в Бельгии таким образом покончили с жизнью 2357 пациентов или, в среднем, шесть человек в день.

Во время эвтаназии медик вводит пациенту смертельную дозу коктейля из медикаментов. Оценивается, страдает ли пациент, и неизлечима ли его болезнь.

В Бельгии занятие де Лохта разрешено, но многие другие страны могут судить его за убийство и приговорить к пожизненному заключению.

"Это важная деятельность, но и сложная, она оставляет огромное эмоциональное впечатление", - описывает свои ощущения де Лохт.

"Я не называю это убийством пациента. Я сокращаю его агонию и страдания. Я предоставляю последнюю заботу, но не чувствую себя так, как будто убиваю пациента".

Де Лохт сделал эвтаназию уже более 100 людям.

В последние годы он записывает рассказы пациентов в блокнот. Среди описанных пациентов - женщина с с боковым амиотрофическим склерозом, которая общалась с ним с помощью компьютерной программы - концентрируя взгляд на алфавите на экране, она по буквам создала предложение: "Спасибо, что сделаете мне легче, я устала".

Де Лохт признает, что отказать тяжело больной пациентке сложно.