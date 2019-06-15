Сб, 15.06.2019
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"Я не чувствую себя так, как будто убиваю пациента". Бельгийский врач об эвтаназии

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Врач Ив де Лохт делает эвтаназию в Бельгии - в одной из редких стран, где это разрешено. Почти каждый день он получает заявки, однако по личным и эмоциональным причинам соглашается проводить не более одной процедуры в месяц, сообщает ВВС.

Активная эвтаназия, которую выполняет медик, в Бельгии была легализована в 2002 году. В прошлом году в Бельгии таким образом покончили с жизнью 2357 пациентов или, в среднем, шесть человек в день.

Во время эвтаназии медик вводит пациенту смертельную дозу коктейля из медикаментов. Оценивается, страдает ли пациент, и неизлечима ли его болезнь.

В Бельгии занятие де Лохта разрешено, но многие другие страны могут судить его за убийство и приговорить к пожизненному заключению.

"Это важная деятельность, но и сложная, она оставляет огромное эмоциональное впечатление", - описывает свои ощущения де Лохт.

"Я не называю это убийством пациента. Я сокращаю его агонию и страдания. Я предоставляю последнюю заботу, но не чувствую себя так, как будто убиваю пациента".

Де Лохт сделал эвтаназию уже более 100 людям.

В последние годы он записывает рассказы пациентов в блокнот. Среди описанных пациентов - женщина с с боковым амиотрофическим склерозом, которая общалась с ним с помощью компьютерной программы - концентрируя взгляд на алфавите на экране, она по буквам создала предложение: "Спасибо, что сделаете мне легче, я устала".

Де Лохт признает, что отказать тяжело больной пациентке сложно.

Он указывает, что откажет, если просьба об эвтаназии прозвучит от близких друзей или членов семьи.

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