Футбол с Владимиром Ивановым: "Вирслига" просыпается - революции в "Елгаве" и "Лиепае", крутой новичок в "Риге"

Шлейф от предыдущего, 16-го тура чемпионата Латвии по футболу еще никуда не исчез. Даже несмотря на паузу, вызванную выступлением сборной Латвии в отборочном турнире Евро-2020. А это, согласитесь, были два кошмарных матча на рижском стадионе "Даугава" с Израилем и Словенией, о которых хочется поскорее забыть и снова с головой окунуться в "Вирслигу".
Прошло больше двух недель с игры "Рига" - РФШ, но такое ощущение, будто еще не рассеялись отголоски той победы хозяев поля на стадионе "Сконто". На авансцену выходит 17-й тур и расклады в его преддверии самые что ни на есть залихватские. И вот почему.
"Рига" и РФШ решают свои проблемы с обновлением состава перед еврокубками. А потому столичные коллективы серьезно усиливаются. Например, в РФШ на поле выйдет лучший бомбардир прошлогоднего чемпионата страны Дарко Лемаич, который ударно нынешний сезон начинал в "Риге", но решил продолжить свою карьеру в стане самых непримиримых соперников. Так что в Лиепаю 25-летний высоченный серб (рост - 198 см) уже отправится как полноценный игрок команды Михаила Конева.
Конев, кстати, остается на посту главного тренера до конца сезона. Во всяком случае об этом заявил генеральный директор клуба Александр Пронин. Так что хочется поздравить Конева, что наконец-то он избавляется от надоевшей ему приставки "исполняющий обязанности". На третий год в "Риге" наконец-то сообразили - нет пророка в своем отечестве.
Понятное дело, что одним Лемаичем в "Риге" не собирались ограничиваться. Возможности в клубе большие, прежде всего финансовые, да и агентская сеть развита, вот почему давно уже не удивляешься новичкам рижан с богатыми и громкими CV. Самый свежий пример - 28-летний полузащитник Абдисалам Ибрахим.
Уроженец Сомали с норвежским паспортом может похвастаться тем, что когда-то был в системе "Манчестер Сити" (еще в 2007 году Абдисалам подписал трехлетний контракт и присоединился к футбольной академии английского клуба, и уже в 2008-м вместе с молодежной командой он завоевал Кубок Англии), и даже провел в этом славном клубе английской премьер-лиги один матч. А это какой-никакой, но все же показатель: профессиональный дебют за "Манчестер Сити" у него состоялся 24 января 2010 года в розыгрыше Кубка Англии против "Скантроп Юнайтед", дебют в премьер-лиге - 21 февраля 2010 в матче против "Ливерпуля", который закончился вничью 1:1. Другой вопрос - как быстро игрок сможет адаптироваться в чемпионате Латвии.
До "Риги" Ибрахим играл в кипрском "Пафосе" - клубе-побратиме рижан, у которых, если кто не в курсе, один и тот же владелец. В любом случае такое приобретение делает шансы "Риги" на защиту чемпионского титула еще более обоснованными.
Матч "Лиепая" - "Рига" будет завершать субботнюю программу 17-го тура. Понятно, что в этой дуэли фаворит - нынешний лидер первенства, но и лиепайский клуб не сидел две недели сложа руки. Александр Старков продолжает производить зачистку состава (не будем забывать - "Лиепая" этим летом также будет представлять Латвию в еврокубках). Этот процесс я бы еще назвал инвентаризацией состава.
До прихода трижды экс-главного тренера сборной Латвии к селекции в "Лиепае" действительно было много вопросов. Судя по всему, опытный специалист решил не медлить, сроки-то поджимают, и тут же освободиться от тех, кто, по его мнению, не сможет вытянуть курземский клуб наверх. С вещами на выход попросили даже автора двух голов в нынешнем сезоне 24-летнего аргентинца Лукаса Дельгадо, со Старковым не по пути оказалось и двум Козловым - Игорю и Владиславу, а также Даниилу Улимбашеву, который также когда-то привлекался в сборную Латвии, и еще одному легионеру Офосу Апие из Ганы.
Состав форматируется серьезно, но это нужно было делать. Пока что его команда еще болтается в нижней части турнирной таблицы несмотря на то, что в последних четырех матчах одержаны три победы (17 очков и седьмое место), и рассчитывает теперь, например, на перебежавшего из "Вентспилса" португальца Амансио Фортеша.
Правда, в ближайшее время совершить какой-то скачок вряд ли у "Лиепаи" получится. По одной простой причине: календарь у этой команды - врагу не пожелаешь. А если предметно - после домашнего матча с "Ригой", у лиепайчан идут игры с "Вентспилсом" дома и с РФШ - на выезде.
Если говорить о топ-3 событий "Вирслиге" за последнюю неделю, то наряду с кардинальными изменениями в "Лиепае" и появлением в составе "Риги" парня с опытом выступления в "Манчестер Сити", сюда отлично вписывается и смена главного тренера в "Елгаве".
17-й тур "Вирслиги" открывается встречей 15 июня "Елгавы" и "Валмиеры". Так вот, хозяев поля на эту игру выведет уже не Марьян Пахарь, который добровольно сложил с себя полномочия, а хорошо известный латвийскому болельщику белорус Олег Кубарев. Выношу за скобки вопрос - почему до сих пор он остается невостребованным у себя на родине, а снова трудоустраивается в Латвии. Но факт остается фактом - когда-то успешно поработав в юрмальском "Спартаке" (чемпионский титул 2016 года), на один месяц появившись у руля "Риги" в этом сезоне (все ограничилось четырьмя не самыми удачными матчами), он возвращается теперь в качестве главного тренера "Елгавы".
Почему "Елгава" - лишний вопрос, так как достаточно взглянуть на турнирную таблицу, где эта самая малорезультативная команда (11 проведенных голов в 14 встречах) идет последней, с начала сезона одержав всего лишь три победы. Что-то пошло не так у Пахаря в "Елгаве" и, главное, по его мнению, никакого просвета не было видно. Отсюда и четвертая отставка в сезоне (до этого тренеры менялись в "Риге", "Лиепае" и "Вентспилсе").
По совпадению, и в прошлый раз с "Ригой", и сейчас с "Елгавой" Кубарев дебютирует против "Валмиеры". С "Ригой" тогда у него не получилось (поражение - 0:1), выдержит ли 53-летний уроженец Жодино еще один экзамен Тамаза Пертии?
Кстати, воспользовавшись паузой, "Елгава" съездила, что логично, в Беларусь, где со счетом 2:0 в товарищеском матче обыграла БАТЭ. В составе латвийского клуба в Борисове дебютировали два бразильских новичка и легионер из Израиля. А это говорит о том, что в "Елгаве" и не помышляют выбрасывать белый флаг. И это здорово!
Grandīgais tablo, kas pirms 10 gadiem fiksēja @fkventspils_ iekļūšanu Eirokausu grupu turnīrā 🇱🇻⚽️ pic.twitter.com/0GmAM91Odg— FK Jelgava (@fkjelgava) June 8, 2019
В субботу также встречаются РФШ и "Вентспилс". Матч на стадионе "Аркадия" (начало - в 16.10) - центральный в этом туре и самый непредсказуемый. РФШ в последнее время сильно лихорадит, но за счет блицкрига на старте сезона команда Вальдаса Дамбраускаса далеко от себя "Ригу" не отпускает (по 28 очков у каждого).
Выздоравливает и "Вентспилс", который перед перерывом победил в двух матчах кряду. Наставник "желто-синих" Игорь Клесов, на этой неделе отметивший 54-й день рождения, кажется, вошел во вкус, и поднявшись на пятое место, не собирается сбавлять ход (до третьего места, на котором находится "Спартак", всего-то два балла).
Закончится тур воскресным матчем в Слоке с участием юрмальского "Спартака" и "Даугавпилса". "Спартак" - чемпион второго круга "Вирслиги", с лучшим игроком месяца и лучшим тренером месяца (эти звания получили Тин Вукманич и Нунцио Дзаветтьери соответственно). Разумеется, спартаковцы, ведомые Эдгаром Гаурачем, не успокоятся. Поймав кураж, юрмальский клуб с третьего места наверняка попытается забраться еще выше. Куй железо пока горячо, так ведь?
💥💥💥⚽ Va tā jebkad ir bijis?! Čempionāta 2. aplī piedzīvota kārta, kas pilnībā izmaina komandu pozīcijas tabulās! Tai skaitā mums ir arī jauni līderi - @RigaFC_Official #Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga pic.twitter.com/faViXUiFRU— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 3, 2019