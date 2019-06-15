Футбол с Владимиром Ивановым: "Вирслига" просыпается - революции в "Елгаве" и "Лиепае", крутой новичок в "Риге"

"Лиепая" ФОТО: Facebook: @FutbolaVirsliga

Состав форматируется серьезно, но это нужно было делать. Пока что его команда еще болтается в нижней части турнирной таблицы несмотря на то, что в последних четырех матчах одержаны три победы (17 очков и седьмое место), и рассчитывает теперь, например, на перебежавшего из "Вентспилса" португальца Амансио Фортеша.

Правда, в ближайшее время совершить какой-то скачок вряд ли у "Лиепаи" получится. По одной простой причине: календарь у этой команды - врагу не пожелаешь. А если предметно - после домашнего матча с "Ригой", у лиепайчан идут игры с "Вентспилсом" дома и с РФШ - на выезде.

Если говорить о топ-3 событий "Вирслиге" за последнюю неделю, то наряду с кардинальными изменениями в "Лиепае" и появлением в составе "Риги" парня с опытом выступления в "Манчестер Сити", сюда отлично вписывается и смена главного тренера в "Елгаве".

17-й тур "Вирслиги" открывается встречей 15 июня "Елгавы" и "Валмиеры". Так вот, хозяев поля на эту игру выведет уже не Марьян Пахарь, который добровольно сложил с себя полномочия, а хорошо известный латвийскому болельщику белорус Олег Кубарев. Выношу за скобки вопрос - почему до сих пор он остается невостребованным у себя на родине, а снова трудоустраивается в Латвии. Но факт остается фактом - когда-то успешно поработав в юрмальском "Спартаке" (чемпионский титул 2016 года), на один месяц появившись у руля "Риги" в этом сезоне (все ограничилось четырьмя не самыми удачными матчами), он возвращается теперь в качестве главного тренера "Елгавы".

Почему "Елгава" - лишний вопрос, так как достаточно взглянуть на турнирную таблицу, где эта самая малорезультативная команда (11 проведенных голов в 14 встречах) идет последней, с начала сезона одержав всего лишь три победы. Что-то пошло не так у Пахаря в "Елгаве" и, главное, по его мнению, никакого просвета не было видно. Отсюда и четвертая отставка в сезоне (до этого тренеры менялись в "Риге", "Лиепае" и "Вентспилсе").

По совпадению, и в прошлый раз с "Ригой", и сейчас с "Елгавой" Кубарев дебютирует против "Валмиеры". С "Ригой" тогда у него не получилось (поражение - 0:1), выдержит ли 53-летний уроженец Жодино еще один экзамен Тамаза Пертии?

Кстати, воспользовавшись паузой, "Елгава" съездила, что логично, в Беларусь, где со счетом 2:0 в товарищеском матче обыграла БАТЭ. В составе латвийского клуба в Борисове дебютировали два бразильских новичка и легионер из Израиля. А это говорит о том, что в "Елгаве" и не помышляют выбрасывать белый флаг. И это здорово!

Grandīgais tablo, kas pirms 10 gadiem fiksēja @fkventspils_ iekļūšanu Eirokausu grupu turnīrā 🇱🇻⚽️ pic.twitter.com/0GmAM91Odg — FK Jelgava (@fkjelgava) June 8, 2019

В субботу также встречаются РФШ и "Вентспилс". Матч на стадионе "Аркадия" (начало - в 16.10) - центральный в этом туре и самый непредсказуемый. РФШ в последнее время сильно лихорадит, но за счет блицкрига на старте сезона команда Вальдаса Дамбраускаса далеко от себя "Ригу" не отпускает (по 28 очков у каждого).

Выздоравливает и "Вентспилс", который перед перерывом победил в двух матчах кряду. Наставник "желто-синих" Игорь Клесов, на этой неделе отметивший 54-й день рождения, кажется, вошел во вкус, и поднявшись на пятое место, не собирается сбавлять ход (до третьего места, на котором находится "Спартак", всего-то два балла).

Закончится тур воскресным матчем в Слоке с участием юрмальского "Спартака" и "Даугавпилса". "Спартак" - чемпион второго круга "Вирслиги", с лучшим игроком месяца и лучшим тренером месяца (эти звания получили Тин Вукманич и Нунцио Дзаветтьери соответственно). Разумеется, спартаковцы, ведомые Эдгаром Гаурачем, не успокоятся. Поймав кураж, юрмальский клуб с третьего места наверняка попытается забраться еще выше. Куй железо пока горячо, так ведь?