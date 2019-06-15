Сб, 15.06.2019
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В Риге дешевеет горючее; в Вильнсе и Таллинне - тоже

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Во всех трех столицах Балтийских стран на этой неделе упали цены на горючее, свидетельствуют обобщенные данные агентства LETA.

В Риге цена бензина 95-ой марки на заправочной станции "Circle K" на этой неделе снизилась на 3% - до 1,294 евро за литр, а цена дизельного топлива упала на 4%, составив 1,214 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-ой марки на этой неделе не изменилась и в пятницу составила 1,175 евро за литр, зато цена дизельного топлива уменьшилась на 2,3% - до 1,085 евро за литр.

В Таллине на заправочных станциях "Circle K" бензин 95-ой марки подешевел на 0,8% - до 1,369 евро за литр. А цена дизельного топлива за эту неделю уменьшилась на 2,3% и в пятницу составила 1,329 евро за литр.

Цена автогаза не поменялась ни в Риге, ни в Вильнюсе, ни в Таллине.

Литр автогаза в Риге в пятницу стоил 0,575 евро, в Вильнюсе - 0,519 евро, а в Таллине - 0,629 евро за литр.

 

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