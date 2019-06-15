Европа ищет способы снизить поток туристов: не исключают роста цен на авиабилеты

Самое горячее время туристического сезона в Европе еще впереди, но уже сейчас видны проблемы, которые свидетельствуют - толпы туристов стали чрезмерно большими. Более того, большие толпы туристов доставляют все больше неудобств и местным жителям в городах Европы, которым теперь в своих городах фактически невозможно нормально жить, сообщает Bloomberg.
Одна из причин, почему сложилась такая ситуация - доступные цены. Все больше людей могут позволить себе путешествовать, поэтому люди с удовольствием используют такие возможности.
К примеру, в конце мая работники Лувра в Париже заявили о забастовке, заявив, что не могут справиться со все растущими толпами туристов, причем многие туристы ведут себя агрессивно.
Исторический центр хорватского города Дубровника многим известен как место съемок известного сериала "Game of Thrones". Максимальное число людей, которые одновременно могут находиться в Старом городе Дубровника - восемь тысяч человек. За первые три месяца этого года в город прибыли на 53% больше туристов, чем годом ранее. Этот город посетили более 100 000 человек, местному самоуправлению даже пришлось ограничить число круизных кораблей, которые могут приставать в порту Дубровника. Однако и это не выход.
Указывается, что путешествия становятся все более доступны. Подсчеты Мировой организации туризма свидетельствуют, что в прошлом году в путешествие отправились более 1,4 миллиарда человек по всему миру. Этот показатель прогнозировался двумя годами позже. Статистика организации свидетельствует, что в прошлом году число туристов в Европе выросло на 6% по сравнению с прошлым годом. Европейские города в прошлом году посетили более 700 миллионов человек. Для сравнения - в 1995 году этот показатель составлял "всего" 525 миллионов.
Специалисты указывают, что росту числа туристов способствовала либерализация рынка воздушного сообщения, рост числа лоукостеров, а также доступные цены на ночлег.
Кроме того, улучшились и технологические возможности - туристы могут использовать различные навигационные приложения и находить интересные места.
Однозначно, что большую прибыль могут получить и различные торговцы, музеи и другие учреждения, получающие прибыль от роста числа туристов. Подсчитано, что Евросоюз получает примерно треть от всех туристических доходов в мире. В 2016 году туристы оставили в ЕС более 342 миллиардов евро. Это на 27 миллиардов больше, чем денежная сумма, оставленная гражданами Евросоюза за пределами блока.
Однако постоянно растущее число туристов становится проблемой для жителей, которые живут в популярных и полюбившихся туристам местах.
От толп туристов страдают и сами путешественники, которые, к примеру, в Лувре они вынуждены видеть тысячи любителей селфи, а не художественные работы. В свою очередь на главной площади Праги или улицах Барселоны практически нереально погулять и не увидеть огромных толп людей.
Проведенное в прошлом году в ЕС исследование свидетельствует, что в Европе естть 105 округов, которые значительно страдают от толп туристов. Здесь наплыв отдыхающих в среднем в три раза выше, чем в других регионах. Среди этих мест такие города как Венеция, Прага, Париж и Барселона. Загруженными туристами местами можно считать также Дублин, шотландский остров Скай, Копенгаген, Синтру в Португалии, центр Варшавы, Плитвицкие озера в Хорватии. Хоть эти места и привлекают меньше туристов, чем самые популярные города, поток отдыхающих здесь уже слишком большой.
Именно поэтому все больше стран пытаются справиться с неконтролируемым потоком туристов. Именно поэтому некоторые самоуправления подняли налоги, которые нужно платить туристам, но есть и другие мероприятия, ограничивающие число иностранцев. К примеру, в бельгийском городе Брюгге разработан специальный календарь, с помощью которого можно удачно и равномерно разделить число туристов во время сезона.
В свою очередь в Копенгагене поток туристов стараются равномерно разделить по всему городу. Если, к примеру, в округе города слишком много туристов, в нем запрещают открывать новые бары и рестораны.
В свою очередь в Чинч-Терре на побережье Италии изобрели инновационный подход к толпам туристов. Это мобильное приложение, которое показывает туристам, как много людей уже находится на маршруте, который они собираются пройти.
Однако многие эксперты считают, что эти мероприятия слишком мягие и их потенциал уже в ближайшее время будет исчерпан.
По их мнению, за решение проблемы нужно браться серьезно, стоит попытаться ограничить число туристов. На таких направлениях как Дубровник или остров Санторини в Греции уже разработали дневной лимит, который контролирует число людей, сходящих с круизных кораблей.
Еще одна возможность - повысить цены на авиабилеты. Однако есть сомнения, что этот шаг может оказаться слишком радикальным. Еще один метод - снизить число гостиниц в одном городе, отправив туристов в другой, популяризовав таким образом менее исследованные места.
Галерея: Туристы и фонтанов Рима
Однако, пока ищется эффективный способ как снизить толпы туристов, создателям политики стоит помнить, что от наплыва туристов не должны страдать жители, которые в конкретную страну или город приезжают по работе или в гости к членам семьи.