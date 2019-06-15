Европа ищет способы снизить поток туристов: не исключают роста цен на авиабилеты

Одна из причин, почему сложилась такая ситуация - доступные цены. Все больше людей могут позволить себе путешествовать, поэтому люди с удовольствием используют такие возможности.

К примеру, в конце мая работники Лувра в Париже заявили о забастовке, заявив, что не могут справиться со все растущими толпами туристов, причем многие туристы ведут себя агрессивно.

Исторический центр хорватского города Дубровника многим известен как место съемок известного сериала "Game of Thrones". Максимальное число людей, которые одновременно могут находиться в Старом городе Дубровника - восемь тысяч человек. За первые три месяца этого года в город прибыли на 53% больше туристов, чем годом ранее. Этот город посетили более 100 000 человек, местному самоуправлению даже пришлось ограничить число круизных кораблей, которые могут приставать в порту Дубровника. Однако и это не выход.

Указывается, что путешествия становятся все более доступны. Подсчеты Мировой организации туризма свидетельствуют, что в прошлом году в путешествие отправились более 1,4 миллиарда человек по всему миру. Этот показатель прогнозировался двумя годами позже. Статистика организации свидетельствует, что в прошлом году число туристов в Европе выросло на 6% по сравнению с прошлым годом. Европейские города в прошлом году посетили более 700 миллионов человек. Для сравнения - в 1995 году этот показатель составлял "всего" 525 миллионов.

Специалисты указывают, что росту числа туристов способствовала либерализация рынка воздушного сообщения, рост числа лоукостеров, а также доступные цены на ночлег.

Кроме того, улучшились и технологические возможности - туристы могут использовать различные навигационные приложения и находить интересные места.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Однозначно, что большую прибыль могут получить и различные торговцы, музеи и другие учреждения, получающие прибыль от роста числа туристов. Подсчитано, что Евросоюз получает примерно треть от всех туристических доходов в мире. В 2016 году туристы оставили в ЕС более 342 миллиардов евро. Это на 27 миллиардов больше, чем денежная сумма, оставленная гражданами Евросоюза за пределами блока.

Однако постоянно растущее число туристов становится проблемой для жителей, которые живут в популярных и полюбившихся туристам местах.

От толп туристов страдают и сами путешественники, которые, к примеру, в Лувре они вынуждены видеть тысячи любителей селфи, а не художественные работы. В свою очередь на главной площади Праги или улицах Барселоны практически нереально погулять и не увидеть огромных толп людей.

ФОТО: AP/Scanpix