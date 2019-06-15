США задумались о дополнительных военных в Польше. Как это может повлиять на Балтию?

Недавно было распространено совместное сообщение США и Польши о планах Вашингтона увеличить свое военное присутствие в Польше еще на 1000 человек. Они будут дислоцированы из Германии или других стран. Как это событие повлияло бы на нас?

Что произошло?

В среду, 12 июня, президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда распространили совместное сообщение о планах США послать в Польшу дополнительно 1000 солдат. Эти солдаты дополнят 4500 военных США, которые уже находятся в Польше по принципу ротации на базах.

Кроме того, Financial Times сообщило, что в Польше будет размещена необходимая инфраструктура для деятельности этих солдат. Трамп отметил, что Польша будет платить за это сама и отказался комментировать то, можно ли будет считать этих солдат постоянным присутствием США. Трамп также сообщил, что Польша заинтересована в приобретении более 30 истребителей F-35 у США.

Несмотря на то, что Foreign Policy указывает, что это решение США не стоит толковать как победу Польши в просьбе разместить военную базу Вашингтона, однако это, несомненно, сигнал того, что США хотят обуздать внешнюю политику России вопреки тому, что страна занята конфронтацией с Китаем.

Кроме того, США заинтересованы показать свою позицию членам по НАТО, которые не согласны с мнением Трампа о необходимости больше тратить на свою безопасность. Польша - одна из стран-участниц альянса, которая тратит минимум 2% от своего ВВП на оборону и Трамп хочет сигнализировать, что соглашаться с диктатом США выгодно. Этот сигнал задуман особенно для Германии, которая в вопросе расходов на оборону столкнулась с сильной критикой. Значительно и то, что Трамп планирует переместить новых военных из Германии или других стран.

В этом контексте появляется вопрос - как это военное развитие может повлиять на безопасность стран Балтии (и Латвии в том числе)?

ФОТО: FABIAN BIMMER / REUTERS

Как это может повлиять на нашу безопасность?

Во-первых, факт, что США рассматривают возможность увеличить свое присутствие в Польше - уже сам по себе является позитивным. Бывший военный аналитик и автор блога "Барабан власти" Мартиньш Вердиньш в интервью порталу TVNET указал, что укрепление военных позиций Польши означает и укрепление позиций Балтии. В свою очередь, через укрепление балтийских позиций укрепляются и позиции Латвии. "Нужно принять во внимание, что Польша в нашем регионе - военный центр в рамках НАТО. Там находятся мультинациональные штрабы", - сказал Вердиньш. Подобного мнения придерживается и министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. Он указал, что с точки зрения безопасности как НАТО, так и американцы считают страны Балтии и Польшу одним регионом.

Во-вторых, нужно помнить, что в географической обороне стран Балтии имеется одна из относительно более сложно защищаемых территорий - Сувалский коридор (находится между Калининградом, Белоруссией, Польшей и Литвой). В сценарии, если Белоруссия и Россия военно объединятся, у Москвы появятся сравнительно большие возможности занять эту территорию и разместить там сильные защитные позиции. Таким образом, если вблизи коридора находится много дружественных солдат, то логично, что увеличивается возможность эту территорию защитить.

ФОТО: Google Maps

В контексте обороны и подавления нападения на Сувалку и другую балтийскую территорию нужно обратить внимание и на высказанные конкретные планы, включенные в официальный текст договора сторон.

К примеру, Польза обязалась расположить у себя эскадрилью дронов MQ-9 Reaper и укрепить свои возможности специальных военных операций. Таким образом в регионе будет улучшен и разведывательный потенциал США и способность своевременно выступать против "зеленых человечков".

В военных действиях четвертого поколения (гибридной войне) эти условия очень важны.

Однако Вердиньш говорит, что с вложениями в эту сферу переусердствовать не стоит. "Этот разведывательный надзор уже происходит. В таких исследовательских центрах США как Rand ранее уже заявляли, что все хорошее это то, что уже находится в Балтии. Однако, если эти дополнительные технологии будут находиться здесь на месте, то их можно децентрализировать", - указал бывший военный аналитик. Внимание нужно обратить и на такие элементы, как создание нового центра боевого обучения, создание нового штаба дивизии США.

В-четвертых, такие действия США точно вызвали бы ответную реакцию России.

Мартиньш Вердиньш указывает, что точно можно ждать злой риторики Москвы, несмотря на то, что потенциально этих солдат было бы очень мало. Тенденция здесь сохранится, утверждает автор блога. "Это может быть оправдание для начала дискуссии с Белоруссией о сухопутной военной силе, авиабазе или создании полноценной базы. Я думаю, они только этого и ждут", - говорит Вердиньш.

"Хотя, в принципе, оправдание для начала таких переговоров они в любом случае могут найти и, если это не будет договор между Польшей и Америкой, то найдут что-то другое," - продолжает бывший аналитик.

Какие выводы можем сделать?

Похоже, что дополнительные солдаты США в Польше позитивно повлияют на безопасность всех трех стран Балтии. Мартиньш Вердиньш обоснованно указывает, что Польша все-таки является военным центром нашего региона и чрезвычайно важным государством для региона Балтийского моря в целом. Кроме того, во время интервью Вердиньш отметил еще одну важную вещь - влияние Польши на безопасность Латвии, Эстонии и Литвы становится все большим. "Джордж Фридман еще более десяти лет назад предсказывал, что роль Польши именно в сфере обороны стран Балтии увеличится и укрепится", - сказал Вердиньш.

Однако при этом бывший военный аналитик указывает, что тенденция на рост влияния Польши может быть еще более быстрой. "Польша просит от США на своей территории постоянный дивизион, который они даже готовы назвать "фортом Трампа". Сейчас речь идет только о группе боевого батальона. Это в десять раз меньше, чем ожидалось. Реальное выполнение администрации Трампа отстает от нашей, да и, похоже, от польской интерпретации", - утверждает Вердиньш.

Президент Польши Анджей Дуда ФОТО: Reuters/ScanPix

Здесь снова появляется допущение, что независимость Латвии, Литвы и Эстонии тесно связана с Польшей. В конце концов, именно Польша - это государство, в котором США видит самый эффективный залог между Россией и Германией, чтобы предотвратить потенциальные попытки этих стран доминировать во всей Евразии.

Если падет Польша, то падет и Балтия.