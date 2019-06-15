Сб, 15.06.2019
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Победитель боя Бриедис-Гловацки не получит чемпионский пояс WBC

Кшиштоф Гловацки

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

В рамках боя между Майриом Бриедисом и Кшиштофом Гловацки все-таки не будет разыгран престижный пояс чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 килограммов).

Как утром в субботу в Twitter сообщил президент WBC Маурисио Сулейман, организация вышла из этого боя, так как организаторы Мировой суперсерии бокса не смогли сохранить интегрированность соревнований и не соблюли правила WBC.

"WBC жестко осуждает дискриминацию и злоупотребление властью, направленные против интегрированности нашего учреждения. Мы оценим свое участие в продолжении второго сезона суперсерии. О своем решении сообщим в ближайшее время", - написал Сулейман.

На самом деле, не исключено, что стороны до вечера еще смогут договориться.

Бой между Бриедисом и Гловацки вечером в субботу пройдет в "Арена Рига" в рамках полуфинала суперсерии.

Вечер боев начнется в 20:00, а выход Бриедиса и Гловацки запланирован на 00:15. В прямом эфире за боем можно будет следить на платформе TVPlay Premium.

В полуфинале Бриедис и Гловацки будут бороться только за пояс Мировой боксерской организации (WBO).

Латышу сейчас принадлежит Бриллиантовый пояс WBC, а поляку - временный чемпионский пояс WBO.

Бриедис титул чемпиона WBC потерял в январе прошлого года, когда в полуфинале первого сезона суперсерии уступил украинцу Александру Усику, который потом объединил престижнейшие пояса в своей весовой категории.

В данный момент на счету 34-летнего Бриедиса 25 побед в 26 боях, в 18 случаях он побежал нокаутом. В  свою очередь 32-летний Гловацки провел 32 боя, одержал 31 победу, 19 из которых - нокаутом.

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