Победитель боя Бриедис-Гловацки не получит чемпионский пояс WBC

В рамках боя между Майриом Бриедисом и Кшиштофом Гловацки все-таки не будет разыгран престижный пояс чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 килограммов).
Как утром в субботу в Twitter сообщил президент WBC Маурисио Сулейман, организация вышла из этого боя, так как организаторы Мировой суперсерии бокса не смогли сохранить интегрированность соревнований и не соблюли правила WBC.
"WBC жестко осуждает дискриминацию и злоупотребление властью, направленные против интегрированности нашего учреждения. Мы оценим свое участие в продолжении второго сезона суперсерии. О своем решении сообщим в ближайшее время", - написал Сулейман.
На самом деле, не исключено, что стороны до вечера еще смогут договориться.
Бой между Бриедисом и Гловацки вечером в субботу пройдет в "Арена Рига" в рамках полуфинала суперсерии.
Вечер боев начнется в 20:00, а выход Бриедиса и Гловацки запланирован на 00:15. В прямом эфире за боем можно будет следить на платформе TVPlay Premium.
В полуфинале Бриедис и Гловацки будут бороться только за пояс Мировой боксерской организации (WBO).
Латышу сейчас принадлежит Бриллиантовый пояс WBC, а поляку - временный чемпионский пояс WBO.
Бриедис титул чемпиона WBC потерял в январе прошлого года, когда в полуфинале первого сезона суперсерии уступил украинцу Александру Усику, который потом объединил престижнейшие пояса в своей весовой категории.
В данный момент на счету 34-летнего Бриедиса 25 побед в 26 боях, в 18 случаях он побежал нокаутом. В свою очередь 32-летний Гловацки провел 32 боя, одержал 31 победу, 19 из которых - нокаутом.