На следующей неделе могут рассмотреть повышение "минималки" для учителей

Возможно, этот вопрос будет рассмотрен на заседании правительства на следующей неделе, 18 июня.

Согласно протоколу, Министерство финансов просит предоставить финансирование в размере 7 658 482 евро в 2019 году и в размере 22 973 631 евро в 2020 году для повышения зарплат учителей и качества образовательной системы.

Как сообщалось ранее, Министерство финансов не утвердило поданные Министерством образования и науки поправки о повышении минимальных зарплат учителей.

Минфин пояснил, что в аннотации к проекту поправок Министерство образования и науки не указало необходимый перечень проведенных реформ, а просто попросило присвоить дополнительное финансирование на повышение зарплат педагогам из средств госбюджета, зарезервированных для осуществления реформ государственного значения.

Однако, согласно заявлению Минфина, для получения дополнительных средств должны быть проведены реформы, которые и являются основанием для выделения финансирования.

"Дополнительное финансирование может быть присвоено только если Министерство образования и науки провело реформы государственного значения. Если такая работа уже проделана, нужно поменять аннотацию. Если нет, то коллеги поторопились с повышением зарплат, не проведя реформ. Если будут проведены реформы государственного значения, не будет причин отказать учителям в повышении зарплат," - прокомментировал ситуацию Минфин.

В понедельник министр финансов Янис Рейрс заявил, что Минфин вместе с Министерством образования и науки работают над устранением недостатков документа.