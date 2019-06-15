Гроза уничтожила Симаненский святой дуб

Еще в начале 20 века в Симанены Валмиерской волости на берегу Даугавы были три огромных святых дуба. В древности в этом месте был каменный жертвенный алтарь.

К сожалению, два дуба погибли в огне, в том числе один был сожжен в 1926 году из-за зависти, что землю отдали другому. В наши одни остался один исполин, сообщает туристический сайт Валмиеры.