Сб, 15.06.2019
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Гроза уничтожила Симаненский святой дуб

ФОТО: @ValmierasZinas

Гроза, обрушившаяся на Видземе 12 июня, сломала Симаненский святой дуб, сообщает агентство LETA.

Еще в начале 20 века в Симанены Валмиерской волости на берегу Даугавы были три огромных святых дуба. В древности в этом месте был каменный жертвенный алтарь.

К сожалению, два дуба погибли в огне, в том числе один был сожжен в 1926 году из-за зависти, что землю отдали другому. В наши одни остался один исполин, сообщает туристический сайт Валмиеры.

В 1692 году на карте впервые были отмечены "Симанены". В домах Симанену в 1902-1903 годах жил писатель Апсишу Екабс. У дуба писатели и поэты собирались и в советское время в Дни поэзии.

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