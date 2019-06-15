Гроза уничтожила Симаненский святой дуб

Гроза, обрушившаяся на Видземе 12 июня, сломала Симаненский святой дуб, сообщает агентство LETA.
Еще в начале 20 века в Симанены Валмиерской волости на берегу Даугавы были три огромных святых дуба. В древности в этом месте был каменный жертвенный алтарь.
К сожалению, два дуба погибли в огне, в том числе один был сожжен в 1926 году из-за зависти, что землю отдали другому. В наши одни остался один исполин, сообщает туристический сайт Валмиеры.
В 1692 году на карте впервые были отмечены "Симанены". В домах Симанену в 1902-1903 годах жил писатель Апсишу Екабс. У дуба писатели и поэты собирались и в советское время в Дни поэзии.
Trešdienas nakts negaisā nolūzis Sīmanēnu svētozols https://t.co/YyFEQWqS7s pic.twitter.com/EdfISlwAqp— valmieraszinas.lv (@ValmierasZinas) June 13, 2019