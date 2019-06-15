Сб, 15.06.2019
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Норвежская компания: взрыв на танкере не мог произойти из-за ошибки

ФОТО: Ekrānšāviņš no YouTube video

Причина взрыва на принадлежащем Норвегии танкере в Оманском заливе по-прежнему "неизвестна", однако предприятие исключает возможность, что его могла вызвать "механическая или человеческая ошибка", пишет DPA.

"Предприятие вместе с третьими сторонами, в том числе с представителями правительства, расследуют инцидент со всех сторон, чтобы выяснить причину", - говорится в распространенном компанией Frontline сообщении.

Предприятие рассказало, что взрыв на танкере Front Altair произошел в четверг в 8 часов по латвийскому времени, вскоре после того, как корабль прошел через Ормузский пролив.

В компании указали, что, принимая во внимание произошедшее и возросшее давление в регионе, оно очень осторожно относится к заключение новых договоров в этом регионе.

Как известно, в четверг нападению подвергся и принадлежащий Японии танкер Kokuka Courageous.

США обвинили в обоих нападениях Иран, который категорически отрицает свою вину.

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