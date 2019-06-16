Вс, 16.06.2019
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Жарко! Самые сексапильные снимки звезд за неделю

Ким Кардашьян

ФОТО: https://www.instagram.com/kimkardashian/?hl=ru

Русский TVNET предлагает фотоподборку самых "горячих" кадров, которыми делились на своих страницах в Instagram знаменитости. Узнайте, кто загорал в бикини, а кто без.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by Yana Bruk (@yanaabruk) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игра под названием - сколько раз приблизил ???) пиши ⬇️⬇️⬇️ я сама ни один раз приближала ... а вообще фото называется «ворота в рай» - нормальное название ? Или есть варианты получше ? Аа и да извините , что сново свечу вам тут своим «очком» ... сами понимаете , показать больше нечего 😂😂😂 у меня к вам мини новость , мне предложили брать под опеку введение акаунтов и новоиспеченных блогеров ... не бесплатно - говорю сразу ! Кому интересен такой формат блога как у меня , то у вас есть шанс 😂💪🏽❤️ научу позировать , говорить , хорошо выглядеть , расскажу секреты + фото со мной , видосы и тд и конечно же Реклама автоматом на моем аккаунте тут , на фб и в телеграмм ;) кому наааадо ?пишем сюда или в Директ 💰😻

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